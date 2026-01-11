于美人同框張小月 傑出女強人惺惺相惜

〔記者林南谷／台北報導〕電視知名主持人于美人10日在臉書曬出同框中華民國資深外交官張小月，推崇張小月為國家奉獻50年，而且還是特別艱辛的外交工作，「實在是不簡單。」

于美人透露前晚巧遇72歲張小月，誇她政大外交系畢業後就進入外交體系工作，直到去年才退休，「我特別跟她道聲感謝，她為國家奉獻50年，是我國第一位女性駐外大使！」

透過臉書發文，于美人表示張小月在海外擔任第一線外交工作長達30年之久，2人是在英國認識的，「我們的共同朋友、阿彭師在倫敦開了45年的餐廳，算起來，我們也是因為吃而結緣的朋友。」

張小月是中華民國外交部第一位女性次長、首位女性發言人、首位女性駐外大使，外交部常務次長、北美事務協調委員會主任委員、陸委員主委、海峽交流基金會董事長、臺港經濟文化合作策進會董事長，亦曾任駐英國代表、駐澳洲代表、駐奧地利代表、外交部北美司副司長、駐美國西雅圖辦事處處長、駐荷蘭代表、駐聖克里斯多福及尼維斯大使等職務，外交閱歷豐富。

