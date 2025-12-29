互不認識！餛飩店內「爭位」 男持斧頭攻擊店內顧客

男子從機車車廂裡拿出斧頭。（圖／東森新聞）





今（29）天中午12點多，新北市中和一間知名的連鎖餛飩店，發生火爆衝突！兩名男子為了爭奪座位，不但爆發口角，其中一人還跑去機車車廂，拿出斧頭敲打對方，導致被害人肩膀、手臂以及手指關節通通受傷。警方獲報火速到場將人逮捕，但是吃個飯為何要帶斧頭？男子供稱因為住家附近很多野狗，擔心被咬才會帶著防身。

才剛點完餐，就被好幾名員警團團包圍。警方vs．嫌犯：「站起來，鑰匙放著，裡面還有沒有東西，（沒有啦），裡面還有沒有東西，（沒有啦。）」

不斷詢問是否有其他物品，全是因為這名男子不久前從機車車廂裡，拿出斧頭對陌生人攻擊。

重回事發地點，在這一間餛飩店裡面，當時正值午餐的尖峰時間，兩名男子互不認識，又幾乎同時來這邊準備用餐，為了爭奪同一個座位，雙方爆發衝突。

衝突場面就發生在29號中午12點多，新北市中和區，被害人被這麼一打，導致肩膀、手臂通通瘀青，手指關節也因此擦傷，事發來的太突然，業者嚇到驚聲尖叫，周遭民眾紛紛出來查看，到底發生什麼事。

附近店家：「我那時候是先聽到尖叫的聲音，就發現有人在尖叫，然後就走到那邊看，好像是餛飩店，就是好像有人在打架，打人的那個應該是被他朋友制住，然後被打的那個人就躺在地上。」

警方調查，當時薛姓嫌犯先在店外畫單寫上1號桌，陳姓被害人則拿了菜單，坐在1號桌準備填寫，嫌犯不滿，這桌明明是自己先來的，因此拿出斧頭，敲打對方，但是外出吃個飯，為什麼要隨身攜帶斧頭，他供稱因為住家附近很多野狗，擔心被咬才會帶著防身用。

當事店家：「（當時）只有一桌有人，其他都沒有人，當然有嚇到啊，我出去的時候，叫我們的廚師，把他的斧頭趕快搶過來，因為他這樣子的話，真的會發生很大的事情。」

警方初步調查，斧頭未開鋒，但民眾吃個飯為了爭奪座位，爭出滿肚子氣，這下午餐都別吃了，通通進警局冷靜一下。

