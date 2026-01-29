互助金變詐騙！竹聯幫「金安保」龐氏騙局3年吸金2.8億 主嫌遭求刑13年

記者莊淇鈞／新北報導

新北地檢署今天偵結起訴「金安保」公司吸金案。（資料照）

假保險，真騙錢！竹聯幫成員涉嫌成立假保險公司，把目標對準銀髮族、身障人士等被拒保人士，以低保費、高保額的「安心33專案」及「益壽年年專案」，加上「免體檢、免疾病告知、無年齡上限且終生保障」為號召每月只要付3600元，還說招募親友加入可以抽佣，擴大吸金鏈，3年內吸金2億8153萬餘，考量張仕霖等人假互助之名詐取高額犯罪、欺壓社會弱勢，依《銀行法》等罪起訴，並向張仕霖具體求刑13年以上。

檢警調查，張仕霖等人推出的「安心33互助保障」及「益壽年年專案」，宣稱為「終生保險」，並承諾意外身故可獲10萬元補助，月繳互助金3600元，年費1200元，且繳費滿36期後可享有高額利率回報。然而，實際上該專案並無合法保險資質，屬於以高報酬為誘因吸引民眾加入的非法集資行為。

而張男等人並要求會員須介紹他人，並設「業務」、「主任」、「經理」及「總監」共階級，得以由民眾所繳的互助費按比例抽成，以業務無抽成、主任抽成40％、經理抽成50％、總監抽成60％作為招攬所得的佣金，犯罪所得至少2億8153萬6200元。

新北檢企業犯罪專組檢察官王涂芝去年10月指揮刑事局，至新北市三重、新莊等12處實施搜索，並拘提張仕霖等5人到案，並扣押凍結相關被告名下帳款項937萬2984元、美金33.62元、日幣85萬5元，另扣押現金220萬8308元，土地3處（公告現值約7萬8208元）、1輛BMW汽車（鑑價134萬5000元）及有價證劵一批（估值124萬2800元）等物。

檢方強調，張仕霖至今仍未坦承全部犯行，但檢方認為金安保經營模式純靠客戶投資維持營運，卻遭張仕霖擅自挪用資金，考量他長年假互助之名行詐取欺壓社會弱勢之實，豪奪至少2億，嚴重影響我國金融秩序，還把錢拿去償還債務、出國享樂、買精品、開豪車，至今未和被害人和解，態度不佳，依《銀行法》等罪起訴，請求從重判處13年以上有期徒刑。

不良行為，請勿模仿！

