互動測驗守護道路安全 新北陪你養成更安心的交通習慣

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府新聞局今（25）日推出全新道路安全互動遊戲《你是哪種城市守護者？》，以趣味測驗呈現市民日常最常遇到的八大交通情境；市府希望透過更生活化、互動性的方式，讓原本生硬的交通安全規則變得簡單、有趣且容易分享，協助民眾檢視並改善自己的用路習慣。

圖／新北市推出《你是哪種城市守護者？》遊戲測驗，通過抽好禮。（新北市政府新聞局提供）

活動已於「新北市政府LINE官方帳號」正式上線，民眾加入好友即可立即參加；遊戲結合行人停讓、車輛禮讓、駕駛視線安全與過馬路行為等重要觀念，題目皆取材自新北街頭的真實情境，包括「趕公車是否會直接穿越車道？」、「等紅燈時是否會滑手機？」等常見行為，提醒民眾注意日常容易忽略的危險細節。

測驗完成後，系統會依分數評定為「可靠守護者」、「謹慎觀察者」、「努力行動者」及「安全練習者」等四種角色；並生成個人專屬角色圖卡供下載分享，藉由社群擴散方式推廣交通安全觀念。

新聞局長李利貞表示，希望藉由互動遊戲讓交通安全宣導不再枯燥，「大家平常愛做線上測驗，但不一定會翻交通安全手冊；透過遊戲方式，能讓市民更清楚看見自己的用路習慣，一個小小的選擇，就能讓城市更安全。」

新北市政府說，交通安全不是口號，而是來自日常行為的累積，透過LINE官方帳號推播互動測驗，不僅降低參與門檻，也能讓交通安全觀念更自然地融入生活，逐步落實在每位用路人的行動中；「新北市政府」LINE官方帳號提供重大政策、民生議題、颱風應變及周末活動資訊，歡迎追蹤臉書粉專「我的新北市」。

【活動資訊】

活動時間：即日起至114年12月8日。

參加方式：加入「新北市政府LINE官方帳號」即可獲得測驗連結。

抽獎資格：通過測驗，填寫資料即可參加抽獎。

獎項包含：iPad 11、行車記錄器、3/4罩安全帽、Stanley 防漏隨手杯等。

