互動熱度升高、支持力道增強 許智傑迎戰民調初選關鍵月

▲民意逐漸發酵，許智傑：初選最後一哩路全力以赴。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】距離民調初選僅剩一個月，立法委員許智傑今受訪時分享近期選務推動情況。他表示，隨著初選腳步逼近，自己愈發感受到市民的支持與回饋，不僅互動熱度明顯提升，也更加堅定持續向前的信心。

許智傑指出，近期勤走基層、深入社區與民眾面對面交流，無論是在市民見面會或地方行程中，都能感受到來自基層的鼓勵與期待。他強調，接下來將持續密集舉辦市民見面會，深入民間傾聽聲音，把市民關心的議題化為具體行動。

面對初選最後關鍵階段，許智傑表示，自己將以「繼續拚、戰戰兢兢」的態度，全力以赴走完每一天行程，爭取更多市民的認同與支持。他也強調，初選倒數一個月，團隊步調穩健、士氣高昂，對最終結果抱持審慎樂觀的態度，期盼在公平競爭下贏得市民肯定。（圖、影片／立委許智傑辦公室提供）