「互動資通」爆資安疑慮！北市學生資訊遭外洩 何孟樺要求市府專案調查

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市議員何孟樺揭露，教育局親師生平台發送給師長的到校、離校通知簡訊，以及北市府內相關資訊皆外洩。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市議會今(9)日進行市政總質詢，市議員何孟樺揭露，今年5月底互動資通公司爆發資安疑慮，互動資通是市府短碼簡訊服務供應商，也是內部通訊系統TaipeiON的開發、維運廠商，當時資訊局稱「初步評估沒有重大資安風險」，豈料教育局親師生平台發送給師長的到校、離校通知簡訊，以及市府內相關資訊皆外洩。市長蔣萬安表示，已向北市刑大報案，市府將成立專案小組調查，針對相關責任進行求償。

何孟樺指出，她拿到外洩資料發現，包含多所高國中小學生與家長資訊，連帶衛生局、熊好券、1999陳情等訊息都有，她辦公室同仁實測後發現，自己收到簡訊訊息，其時間點完全吻合，能證實外洩屬實。何孟樺質疑「連府內的資料都在外裸奔，還能說資安風險不高嗎？」

廣告 廣告

資訊局長趙式隆指出，經後續情資交換，確認外洩資訊包含北市府機關與民眾個人資料內容，但市府與互動資通契約已於2024年7月終止，原應依法依約刪除之資料留存至今，導致被駭客盜取，承商有嚴重行政疏失。

趙式隆指出，2015年至2022年間，北市府未使用雲端服務前，互動資通僅作為通路發送簡訊，卻在北市府不知情的情況下留存資料，更有職務背信之虞，已於6月1日向北市刑大報案，後續行政調查與刑事偵查將同步進行。

何孟樺再批評，難道市府的處理機制就是報案嗎？她要求，市府應主動清查過去使用互動資通簡訊平台的服務，對使用者發布個資外洩通知。市府需依照契約，對廠商進行求償，法務局再依據個資法，追究廠商個資外洩的責任。最後，資訊局、法務局成立專案小組，協助釐清個資洩漏範圍，並協助市民主張個資權利。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨彈狂炸全台！5縣市20行政區6/9停班停課！

桃園管樂嘉年華冒雨演出 日本樂手嘆淋濕：第一次也是最後一次

恐比台灣大！鄭明典示警3團慢雲簇：移動緩慢、降雨效率驚人

雨勢不斷！ 明「7縣市山區」達停班課標準

