互動電影神作《底特律：變人》超扯一折！Steam冬季特賣「不到百元」就能入手

《底特律：變人》（Detroit: Become Human）是由 Quantic Dream 開發與發行的互動敘事冒險遊戲，這款擁有「壓倒性好評」的作品可以說是互動式電影遊戲的經典之作，在今年 Steam 冬季特賣中首次跌破百元，只要不到一張鈔票 NT$99 的超扯一折價格即可入手（原價 NT$990），優惠時間將持續到 1 月 6 日。

電影式遊戲的經典神作現在只要一折（圖源：底特律 變人）

在《底特律：變人》的玩法中，玩家分別操控三位安卓人主角－逃亡僕從 Kara、追緝偵探 Connor、革命領袖 Markus，在 2038 年繁榮卻動盪的底特律展開平行交織的故事線。

玩家將透過第三人稱視角的場景探索搜集線索、分支對話樹與道德抉擇、QTE 快速動作序列，決定角色命運與全球事件走向，遊戲擁有數千個選擇點與數十種多重結局，每周目體驗截然不同；支援鍵鼠與手把操作，結束後可檢視詳細流程圖，重溫分支並解鎖 48 項成就，提供約 10-15 小時的沉浸式互動電影體驗。