互動青年、聚焦桃園交通 何志偉：快速成長綁住城市腳步，改革要有感！

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導

民進黨在桃園市長布局備受關注，總統府副秘書長何志偉近日在桃園與青年對談時，罕見以直白語氣點出桃園交通長期卡關的核心問題，並提出更具科技視野的治理方向。他強調，城市治理不該停留在喊口號，而是要做「做得到、也必須做到」的改革。

近十年桃園人口快速成長，新增超過17萬名居民，交通量卻以更快的速度膨脹。何志偉在青年營分享時提到，桃園每天在路上奔馳的汽、機車多達約170萬輛，數量為全台第二，城市看似充滿動能，卻也被自身的成長推到極限。他形容：「桃園是一座往前衝的城市，但腳步卻被快速增加的車流牢牢黏住。」

他指出，外界常以為桃園塞車是因為外地人湧入，但數據顯示，道路上的車輛有七成都來自在地市民，代表城市內部交通需求已遠遠超過道路負荷。以龜山、八德、平鎮、中壢與龍潭為例，多條主要路廊每天幾乎都是滿載狀態，讓城市陷入「內部循環塞車」，從早塞到晚。

交通擁堵帶來的不只是通勤不便，他提醒，更會拖慢整座城市的經濟節奏。從物流延誤到企業營運受阻，甚至工業區上下班尖峰的綿延車潮，都在削弱桃園的效率與競爭力。

面對這些結構問題，他主張桃園不能再依賴過去的經驗式治理，而應全面導入大數據交通分析、智慧號誌與車流預測等科技手段。「交通要跟著城市一起升級，桃園的進步不能被塞車綁住。」他說。

談到自己推動 TPASS 通勤月票的經驗時，他提到這項政策讓通勤族切實感受到省時、省錢、省力，是成功交通整合的案例。從 TPASS 到路口安全改善、AI 辨識設備等政策，他多年參與跨部會協調，也累積了推動大型交通改革的經驗。

在現場提問中，有青年反映，桃園多所學校周邊仍存在人行道不足、步行動線不連續、家長接送混亂等情況。何志偉立即走向提問者細聽並做筆記，承諾會與中央及地方研究改善方式，從最小的細節開始降低市民每天承受的交通壓力。

他強調，桃園是一座充滿力量與潛力的城市，現在最重要的是讓城市的速度不再被塞車拖住，「讓大家每天都能走得更順、活得更安心」。

