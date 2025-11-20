互嗆後狹路相逢！嘉義街頭「開車撞人」砸車 8人送辦

嘉義市 / 綜合報導

深夜的嘉義街頭發生火爆衝突！兩方人馬原本在餐廳用餐，疑似互看不順眼爆發口角，沒想到離開後又在距離150公尺外的KTV門口狹路相逢，其中一方竟然開車把對方撞飛，還有人持球棒、刀械砸車互嗆，在街頭上演全武行，驚醒附近住戶，警方最後將涉案共8人帶回，依法究辦。

深夜時分，KTV小吃部前爆發激烈衝突，一群人大聲互嗆，白色轎車突然猛踩油門，撞飛前方一名男子，接著又有人上前朝他猛踹，咆哮怒罵聲不斷，還有人持球棒砸車，吵鬧聲音吵醒附近居民，隨即通報警消到場。

被撞飛彈到小吃部外牆的男子，骨折無法動彈，消防人員將他抬上擔架送醫，今(20)日凌晨，嘉義市西區這起大亂鬥，KTV的外牆被撞出一個大洞，道路還殘留碎裂車殼，而肇事的白色轎車，前保險桿掉落後照鏡斷裂，車窗玻璃也碎了。

附近民眾說：「聽到碰碰碰，有看到有人拿刀，追(疑似)開槍的，然後刀上有血。」

警方調查，當時雙方各自在餐廳用餐，疑似互看不順眼爆發口角，離開之後，兩方又在距離150公尺外的KTV門口，狹路相逢，再度爆發爭執，衍生開車衝撞砸車的火爆場面。

嘉義市第一分局分局長吳正文說：「目前相關涉案人等均已到案，依刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌，報請嘉義地檢署偵辦。」口角衝突，演變成在深夜街頭上演全武行，涉案共8人全被帶回，依法究辦。

