互尬蔣經國名言 北市府用這句回擊黃偉哲：今天不做明天後悔

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐免費後，不少縣市相繼跟進，台南市長黃偉哲8日卻開酸「北炫富南痛苦」，9日上午更搬出蔣萬安祖父蔣經國曾說「買醋的錢不要拿來買醬油」，指蔣在不排富前提下又趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑。北市副發言人魏汶萱反批，不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃偉哲似乎都沒有承擔意願，也提醒黃，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」。

魏汶萱表示，營養午餐免費是減輕家長負擔的教育政策，高雄市長陳其邁表示，高雄也要推動，連綠營立委林俊憲、陳亭妃也呼籲台南該做，外界應該很疑惑黃偉哲為什麼持續批評陳其邁、林俊憲、陳亭妃的主張？

魏汶萱指出，黃引用經國先生所說的「買醬油的錢，不要拿來買醋」，但看來不管孩子午餐裡加的是醬油還是醋，黃似乎都沒有承擔意願；也提醒黃，話不要只聽一半，經國先生還有一句流傳更廣的名言是「今天不做，明天就會後悔」與黃共勉。

