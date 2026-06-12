互惠措施帶動觀光成長 台灣盼菲律賓延長免簽待遇

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（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）台灣旅展今天在馬卡蒂市一家購物中心開幕，中華民國駐菲律賓副代表楊登仕指出，台菲免簽證互惠措施明顯帶動觀光成長，盼菲方延長即將在6月底到期的對台免簽證待遇。

中華民國駐菲副代表楊登仕今天在馬卡蒂市（Makati） Glorietta購物中心出席台灣旅展時表示，2025年赴台菲律賓旅客達近63萬人次，較2024年成長35%；今年第一季更已突破21萬人次，年增43%。

楊登仕指出，另一方面，自菲律賓政府2025年7月起給予台灣旅客14天免簽待遇後，赴菲台灣旅客同樣明顯增加。今年2月，台灣旅客赴菲人數年增79%，第一季整體成長13.6%。

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目前台灣自2017年11月起試辦菲律賓國民赴台14天免簽待遇，最新期限至今年7月31日；菲律賓則自2025年7月1日起提供台灣旅客14天免簽證待遇，措施將於今年6月底到期。

台菲雙方相互免簽措施對雙邊旅遊有正面推進作用，楊登仕相信，如果菲律賓政府決定延長給予台灣旅客的免簽待遇，赴菲台灣旅客可望於2026年全年突破30萬人次。

楊登仕在接受中央社訪問時重申：「我剛才在致詞的時候特別向菲律賓政府呼籲，希望能繼續給予我們國人免簽證待遇，在互惠互利基礎之下，讓台菲之間旅遊業者及旅客都各享優惠，同時也增進雙方人民互訪。」

他強調，台灣遊客和投資者長期以來為雙邊交流和實質合作做出了正面貢獻，菲律賓政府若能延長對台灣公民的免簽待遇，甚至考慮制定更長期或永久性的安排，必將進一步加深雙方互信，並加強雙方的人民和經貿聯繫。

「我衷心希望在不久的將來，無論是菲律賓人訪問台灣，還是台灣人訪問菲律賓，雙方都能繼續享受兩國免簽旅行帶來的便利和益處。」

菲律賓觀光部行銷辦公室主任巴魯格那（Zeny Pallugna）今天也出席台灣旅展開幕儀式。她在致詞時說，希望雙方現行旅遊便利措施能夠延續，因為更相關措施有助正持續推動台菲人民的連結性與合作力道。（編輯：陳慧萍）1150612