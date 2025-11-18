互槓財劃法！ 傅崐萁嗆：跟賴開戰 卓揆：立院對政院開戰

立法院14日在野聯手，二度修正財劃法，殊不知此舉讓行政院長卓榮泰氣炸。（圖／東森新聞）





立法院14日在野聯手，二度修正財劃法，殊不知此舉讓行政院長卓榮泰氣炸。他痛批，這種突襲式的修法無法解決現有問題，反而造成更大的問題。在備詢時，卓榮泰也被國民黨團總召傅崐萁狂電，電到最後，他不滿開轟「立法院對行政院開戰，我才必須備戰」。

立委（國）傅崐萁vs.行政院長卓榮泰：「你不會執政就請你下台，（我們有還債有依法來跟），請你不要跟賴清德總統宣戰，不要跟全民宣戰，（立法院對行政院開戰，我才必須備戰）。」

現場火藥味濃厚，國民黨團總召傅崐萁不停用手指著卓揆，甚至拉高分貝要求他站出來。因為財劃法的態度被罵翻的卓揆也不是省油的燈，立刻回擊。卓榮泰：「你拿2012年賴市長的話來今天講，（請問卓院長，去年超收多少錢？前年超收多少錢？四年超收1兆8、1兆8千7百億）。」

傅崐萁狂轟卓榮泰，兩人吵到不可開交。事實上，兩人開戰前，國民黨立委林倖祺一度想插話，結果還被傅崐萁阻止，示意官員有話一次講清楚。

行政院長卓榮泰：「如果委員認為給地方多220億太少，那你為什麼不會覺得中央給你少掉四千多億會太多呢？」

立法院長韓國瑜：「深呼吸，喝口水，好，謝謝。」

眼看場面差點失控，立法院長韓國瑜出面打圓場後，雙方才終於冷靜下來。這回財劃法爭議延燒一年，朝野仍持續攻防。事實上卓揆不滿在野一開始修財劃法，修出問題之後，又二度修法，沒等政院版出爐。卓魁出招全面迎戰，在野周四院會提出政院版。

這招讓藍營之爭集體不滿，紛紛開槍修正指標不知道、不清楚、不明瞭。行政院長卓榮泰：「我要告訴國會，應該不要以一意孤行，協商未到根本絕望。我不會放棄協商，但是全面的抵制，未到最後關頭，我們也不會輕言抵制。」

卓揆對財劃法態度強硬，政院全面開戰，藍白在野也沒在客氣，全面反擊行政團隊。

