互為眼耳 八旬夫妻同行道

台中慈濟志工徐水田(86歲)，林滿里(84歲)夫妻倆，80多歲，投入慈濟超過30年。年紀大了，病痛多，師姊因為眼睛黃斑部病變，視力很差，沒辦法寫字，訪視後的個案本，就由師姊口述資料，師兄來記錄。而師兄重聽，聽力不好，接電話聯絡事情要靠太太幫忙，我是你的眼，你是我的雙耳，夫妻倆互相依靠，慈濟路攜手同行。

回收資深志工夫妻檔徐水田，林滿里，就像是東區環保站的土地公土地婆。

慈濟志工 林滿里：「從半山腰載下來的，這都我在管的 (這我大姊頭)， 很需要你 你是在做什麼，很久沒來 要常常來。」

慈濟志工 林進益：「帶人很會帶 (怎麼說)，因為有時候會關心，做不好 會跟你說，很好 算是我們的模範 模範夫妻。」

這些年，兩人身體都有病痛，師兄重聽，接電話聯絡事情，師姊代勞。

慈濟志工 徐水田：「你這樣說我聽不太清楚，我請師姊來聽 滿里電話。」

而師姊眼睛黃斑部病變，視力模糊，訪視個案本，就由師兄來填寫。

慈濟志工 林滿里：「(照顧戶)去托嬰的話，一個月政府補助19500元，現在補助有6500元，加3500元 (1萬)。」

師伯比手語 20多年前，師兄是是中區手語隊種子，每首歌曲的手語動作深植腦海，為了教學，他親寫筆記，畫上長短紅色記號。

慈濟志工 徐水田：「有的用一手比 有的用兩手比，兩手的就用兩手比，一手這樣比 就是一手，我自己知道，教人家時 人家也能了解。」

慈誠歌曲，同樣牢記在心。

慈濟志工 徐水田：「犧牲奉獻 相互成就，持十戒修十善 護持慈濟世界。」

證嚴上人開示(2024)：「這首歌一唱起來 還是那麼康壯，現在還是很有力量。」

慈濟志工 林滿里：「我們很需要慈濟，因為慈濟是我們的生活目標 重心，很多人需要我們去招呼。」

慈濟路夫妻倆攜手同行30多年，身體會退化，但兩人依然精神奕奕，慈濟精神已經是刻進血液的DNA。

