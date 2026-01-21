互相威脅刺殺領袖 美伊均誓言將發動戰爭報復

美國總統川普(Donald Trump)20日重申警告，如果德黑蘭成功刺殺美國領導人，伊朗將「從地球表面上抹去」。

在一場激烈的威脅交鋒中，伊朗和美國都警告，如果任何一方的領導人遭到刺殺，都將爆發大規模戰爭。

川普在20日播出的「新聞國家」(News Nation)頻道訪談中說：「我有非常明確的指示。若發生任何事情，他們都會將他們從地球表面上抹去。」他這是就伊朗威脅他這位79歲領導人的性命發表回應。

20日稍早，針對伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)可能面臨的任何威脅，伊朗將領薛卡契(Abolfazl Shekarchi)表示，川普早就知道，如果雙方情勢逆轉，德黑蘭絕對不會手軟。

伊朗國營媒體引述薛卡契的話報導：「川普知道，如果侵略之手伸向我們的領袖，我們不僅會砍斷那隻手，而且這絕非一句空話。」

他說：「我們會讓他們的世界陷入火海，並讓他們在此一地區無處可逃。」

川普在約1年前對伊朗發出了類似的警告，就在他重返白宮後沒多久，當時他向記者表示：「如果他們膽敢這麼做，將會遭到摧毀。」

伊朗至今仍在承受自1979年伊斯蘭革命(Islamic revolution)以來，規模最大的反政府示威活動中爆發的暴力衝突所帶來的影響。

人權組織正在努力確認抗議活動中的死亡人數，「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency, HRANA，又譯「人權運動人士通訊社」)報導，已確認的死亡人數超過4,000人。

總部設於挪威的「伊朗人權」(Iran Human Rights, IHR)非政府組織表示，由於通訊限制，鎮壓行動中的死亡人數核實工作仍然嚴重受阻，但該組織19日指出，現有資訊指出「遇害的示威者人數可能甚至超過媒體評估的最高數值」，而媒體估計死亡多達2萬人。

伊朗人自去年12月起舉行大規模示威，要求緩和經濟困境，當時在86歲的哈米尼領導下，伊朗貨幣匯率跌至新低。哈米尼數十年來一直抵制民主改革。

包括流亡海外的諾貝爾和平獎得主艾巴迪(Shirin Ebadi)在內的許多伊朗僑民，均已呼籲美國干預德黑蘭的統治機構。

艾巴迪敦促對伊朗最高領導人和他的伊斯蘭革命衛隊(Islamic Revolutionary Guard Corps)指揮官採取「高度針對性的行動」。 (編輯：柳向華)