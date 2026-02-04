互相指責數月後 川普與哥倫比亞總統在白宮「友好會談」

美國總統川普告訴媒體，他在白宮會見哥倫比亞總統裴卓時，兩人「相處得非常融洽」。

經過幾個月的針鋒相對，備受矚目的、美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓的會晤，友好地結束了。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，哥倫比亞總統裴卓今天表示，他和美國總統川普的會晤，以樂觀和積極的氣氛結束。先前兩位領導人的關係不睦，裴卓今天說，他和川普看到了一條新道路。他也邀請川普訪問哥倫比亞加勒比海的港口城市卡塔赫納。

裴卓表示，他和川普討論了一系列問題，從禁毒工作到幫助鄰國委內瑞拉恢復，儘管他們並非在所有問題上都意見一致。而川普則稱讚裴卓「非常出色」。雖然這次持續大約兩小時的會議，是在閉門情況下進行，但照片顯示會面氣氛友好。川普先前批評哥倫比亞領導人是病人，而裴卓最近曾經表示，美國總統的移民政策是建立在納粹的基礎上。

先前美國指控委內瑞拉總統馬杜洛與販毒集團有聯繫，後來將他逮捕。美國還威脅，如果馬杜洛不採取更多措施阻止毒品走私，那麼「下一個可能就是裴卓」。