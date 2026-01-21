互祭暗殺令！ 川普震怒警告：敢動我一根汗毛「就讓伊朗從地表消失」

面對伊朗威脅，川普回應，美國將採取毀滅性報復，讓伊朗「從地球表面徹底消失」。（翻攝自The White House YouTube頻道）

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間週二（20日）再度對德黑蘭發出極度嚴厲的警告。他直言，若伊朗敢暗殺他，美國將採取毀滅性報復，讓伊朗「從地球表面徹底消失」。這番言論讓原本就緊繃的中東局勢再度陷入火海，雙方領導人互放狠話，戰爭陰雲密佈。

「殺我試試看！」 川普重申摧毀性報復命令

根據外媒報導，川普在週二接受《News Nation》專訪時，針對伊朗對其生命的威脅做出正面回應。他語氣強硬地表示：「我已經下達了非常明確的指令。只要發生任何事，他們（美軍）就會把伊朗從地表上抹除。」

廣告 廣告

事實上，這並非川普第一次對德黑蘭祭出「毀滅」警告。一年前他重返白宮後不久，就曾對媒體放話，若伊朗膽敢動手，美方將會讓對方「化為烏有」。

伊朗軍方回擊：敢動哈米尼「就讓世界燒成火海」

面對川普的叫囂，伊朗方面也不甘示弱。伊朗將領謝卡奇（Abolfazl Shekarchi）隨即透過官媒反擊，強調如果有人敢對伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）伸出侵略之手，伊朗絕對不會坐以待斃。

「我們不僅會砍斷那隻手，這不只是口號，」謝卡奇威脅道，「我們會讓他們的世界燃起大火，讓他們在該地區沒有任何避風港。」這番言論顯示，兩國領導人已將「暗殺」視為戰爭開火的最後底線。

國內動亂加劇！傳抗爭死亡人數恐破 2 萬大關

在對外叫囂的同時，伊朗國內正深陷1979年伊斯蘭革命以來最大規模的反政府示威。隨著貨幣跌至歷史新低、經濟崩潰，抗議活動已延續數月。然而，德黑蘭當局的血腥鎮壓引起國際人權組織關注。

根據「人權活動家通訊社」（HRANA）報告，已有超過4,000人在衝突中喪生。但挪威的「伊朗人權組織」（IHR）指出，由於通訊受阻，真實數字可能遠超媒體估計，甚至高達20,000人。

諾貝爾獎得主呼籲：美方應實施「精準斬首」行動

面對國內的血腥屠殺，旅居海外的伊朗異議人士紛紛向美國求援。曾獲諾貝爾和平獎的伊巴迪（Shirin Ebadi）公開敦促川普政府採取「高度精準的行動」，鎖定最高領導人哈米尼及革命衛隊（IRGC）指揮官，透過軍事威懾瓦解獨裁政權，藉此緩解伊朗人民的痛苦。

更多鏡週刊報導

好市多「地雷清單」曝光！ 前員工勸：這7樣東西別買

捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單

NET「石虎衣」侵權風暴大逆轉！ 「石虎抱抱」團隊讚：展現企業擔當