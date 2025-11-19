互贈水泥鎢絲燈與彩瓷圓盤 藍白主席峰會揭幕聚焦2026地方合作

國民黨主席鄭麗文（右）在兩黨主席高峰會中致贈「彩瓷圓盤」給民眾黨主席黃國昌。（圖／周志龍攝）

民眾黨主席黃國昌今（19）日表示，面對2026地方大選，國民黨與民眾黨要攜手合作，用最大誠意選出最強團隊，把每個縣市的地方治理做好，給台灣人民過好日子；國民黨主席鄭麗文也認同，直呼為國舉才不分黨派，2026是民主政治的里程碑，選賢與能才能讓民眾享福。

今天國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌同框在新北新莊出席「以行動顧台灣」主席高峰會談，會前黃國昌致贈水泥鎢絲燈給國民黨，鄭麗文則贈送新北市鶯歌製作的彩瓷圓盤給民眾黨。

黃國昌介紹，水泥鎢絲燈出自於台灣本土藝術家，水泥象徵基礎穩固才能蓋起大樓，鎢絲燈則是在如今台灣在晦暗不明的時刻，兩在野黨可共同為台灣點起一盞燈。鄭麗文則說明，彩瓷圓盤上頭有藍色與白色的鵲鳥，象徵藍白合作圓滿，一定要為台灣找出路。

民眾黨主席黃國昌（左）在兩黨主席高峰會中致贈「水泥鎢絲燈」給國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自「民眾之聲」直播）

而以兩黨主席服裝來說，鄭麗文如同早前拜訪台北市議長戴錫欽時穿著，以黑色與灰色套裝出席，並未特別著墨「藍白」色系，不過黃國昌則特別以水藍色領帶搭配白色襯衫，幕僚透露這是象徵「藍白合」。

黃國昌在揭幕時致詞強調，民眾黨跟國民黨雖然是兩個獨立的政黨，畢竟兩黨過去有不同的背景跟政策，但是不阻礙為了這塊土地共同合作。他說，民主政治一定會有競合關係，但是政黨也沒必要惡言相向讓雙方鷸蚌相爭，唯有政黨彼此之間良性競爭，才可以帶給國家更進步的未來。

鄭麗文則指出，台灣民主發展嶄新里程碑就從今天開始，過去一年在野黨從國會合作開始擴大深化到地方自治，2026地方選戰無疑是全新挑戰，希望這個民主政治里程碑能夠帶給台灣人民重大意義，未來選賢與能、為國舉才，方可在地方選舉上讓最好團隊、最強人選、最符合人民期待的候選人順利當選，非常期待未來和民眾黨的合作關係。

