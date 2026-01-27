互道愛與感恩 大林慈濟醫院舉辦感恩志工餐會

大林慈濟醫院今日在賴寧生院長的帶領下舉辦感恩志工活動。

大林慈濟醫院啟業邁入第26年，每日穿梭於診間、病房，為民眾提供親切服務的醫療志工；懿德爸爸媽媽們經常費盡心思烹煮色香味俱全蔬食料理溫暖同仁的胃，都是醫院不可或缺的重要正能量的來源，為感謝這群默默付出的守護者，今日在賴寧生院長的帶領下舉辦感恩志工活動。來自雲嘉南、高屏以及台中、彰化等地區，近六百位醫療志工齊聚一堂。院方特別準備了豐盛的蔬食饗宴及具紀念意義的禮物，向長年無私奉獻的志工們致上最高敬意與感恩的心。

活動於上午九點在五樓大講堂揭開序幕，由護理部副主任廖慧燕擔任主持人，並透過有獎徵答活絡氣氛。首先邀請高功能運動醫學中心詩舜傑物理治療師與郭哲君體能訓練師，針對常見的肌肉疲勞問題進行衛教。詩舜傑指出，日常生活中的肌肉痠痛常源於代償作用，健康的肌肉狀態應如新生兒般有彈性，而非單純的僵硬結實。現場更親自傳授筋膜放鬆技巧，教導大家如何讓肌肉回歸原始狀態，達到身心平衡，實用的內容讓台下志工意猶未盡頻頻拍照留下紀錄。

緊接著，由外科加護病房主任范文林以延續生命的溫度為題，分享他從麻醉科醫師投入重症醫療的心路歷程。他以輕鬆幽默的口吻，深入淺出地介紹器官捐贈及預立醫療決策流程，闡述這些政策背後的生命意義，內容精彩充實，獲得滿堂喝采，期待化無用為大用的大愛能持續擴散愛的效能。

活動來到最精彩是由大林慈濟醫院薩克斯風團隊帶來的精采演奏，一連串《月亮代表我的心》、《快樂的出帆、《家後》等膾炙人口的歌曲，溫暖了在場所有人的心，最後全場齊聲大合唱《感恩的心》，溫馨快樂的氛圍迴盪整個空間。

賴寧生院長致詞時表示，建立一間有溫度的醫院必須從小細節做起。他強調為了建立更高效的基層醫療網絡，醫療志工在其中扮演了醫病之間最重要的潤滑劑，同時不忘感恩志工們長期的無私奉獻與護持，共同守護雲嘉南地區民眾的健康。

雲林地區醫療志工吳珍玲分享，擔任醫療志工二十餘年，能在他人需要時伸出援手，是她最大的快樂來源。儘管在醫院看盡生老病死與悲歡離合，深感病痛為人生最苦，但她從未萌生退意，反而視醫院為人生體驗最深刻的修行道場。看著此活動從早期人數不多到如今座無虛席，她感動地說這代表大家的向心力越來越強，期盼年年有今日，大家能持續歡聚一堂，共行菩薩道。

早期住在小琉球的黃淑芬師姐，為了來當醫院志工及懿德聯誼，都要提早坐船到屏東住宿，因為醫療志工與懿德媽媽雙重身份，跟外科加護病房的醫療團隊有十八年互動的情誼，每次見面交流都備感溫暖，見到同仁們對懿德聯誼的期待，懿德爸爸媽媽們都也忘記過程中的幸福南北奔波了。

高雄地區醫療志工郭秀麗則回憶，最初只是單純帶孩子參加夏令營，後來有緣承擔起醫療志工與懿德媽媽的責任。在陪伴菲律賓來台工作的孩子們，她費盡心思準備家鄉味，從最初的陌生隔閡，到現在已有了深厚的默契。 此外，她在內科加護病房服務期間，目睹許多預立醫療決定的執行，深刻體悟無常與生死的課題。她感恩 上人創辦慈濟醫療志業，讓她有機會在此付出與學習，歲末年終，看著大家因為共同的信念相聚一堂，心中滿是充實與感動的正能量。

撰文／蘇妍華；攝影／大林慈濟醫院