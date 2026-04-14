「五五就業促進獎勵」放寬資格 中分署助中高齡者及高齡者重返職場

「五五就業促進獎勵」放寬資格，中彰投分署助中高齡者及高齡者重返職場。（圖：中彰投分署提供）

高齡少子化，勞動力吃緊，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，透過勞工就業獎勵與雇主職場支持輔導費補助，協助中高齡穩定就業，並補足企業用人需求。勞動力發展署中分署積極推動，113年至今年3月底，協助逾1,000人次就業，並輔導127家企業打造友善職場。4月10日起放寬補助門檻，盼更多熟齡人才投入就業市場。

中彰投分署指出，透過第一線服務觀察，中高齡者偏好彈性工時與多元就業型態，因此勞動部本次針對「五五就業促進獎勵」進行四項關鍵調整：一是調降補助薪資門檻，針對55-64歲及65歲以上部分工時者，工資分別達最低工資的1/3、1/4即可請領獎勵；二是放寬勞工從事職缺不限於不定期契約，新增納入「定期契約」，增加就業選擇；三是將領取就業獎勵所需受僱期間由90日縮短至30日，提升請領彈性；四是為鼓勵非自願離職者持續求職，符合本措施的勞工經公立就業服務機構推介就業後，如有遭雇主非自願離職，得免重新計算失業3個月資格。

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位在南投縣的「合和橡膠皮帶加工廠有限公司」是國內車用擋泥板的製造大廠，該公司運用措施資源進用多位中高齡員工，其中57歲的成哥最具代表性。成哥曾是橡膠產業的中階主管，退休後卻因生活失去重心，求職過程一度因年齡屢屢碰壁。南投就業中心透過履歷健診與面試演練，協助他盤點專業優勢，最終順利媒合至合和公司。重回職場的成哥，不僅發揮過往精湛的組織與溝通能力，更成為公司內部的穩定力量。合和公司除了給予專業上的肯定，更貼心備置午休躺椅，讓成哥能適度休息，展現企業對熟齡勞工的細緻關懷。

中彰投分署強調，中高齡勞工多具備豐富的實務經驗，是企業不可或缺的人力資產。透過「五五就業促進獎勵」的支持，不僅可補貼勞工，也降低企業培訓與用人成本，創造勞資雙贏。歡迎有意申請的民眾或企業，前往「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或洽詢中彰投分署銀髮人才資源中心（04）2203-0300分機232或轄區各就業中心。（寇世菁報導）

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