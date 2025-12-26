「五人判決留下黑暗印記」 媒體人質疑：大法官享「法律保留」豁免權？

「114年憲判字第1號判決」5位大法官主張，根據憲法及憲法增修條文，大法官如何行使職權，未規定應依據法律為之，可推知大法官得基於程序自主權，宣示憲法內涵。對此，《上報》董事長王健壯質疑，翻遍憲法也不見對五權行使有任何應「依法」之文字，難道所有憲法機關都可以恣意行使職權？

憲法法庭19日僅由5位大法官署名公布之「114年憲判字第1號判決」，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

這5位大法官主張，憲法及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，以及大法官的職權與人數等組織事項，就大法官如何行使職權，則保持沉默，既未直接明文，亦未規定應依據法律為之。可推知憲法就大法官職權行使有意保持沉默，有基於權力分立與權力制衡考量，俾大法官不受黨派及政治影響，得秉持獨立立場，基於程序自主權，客觀宣示憲法內涵之意。

對此，《上報》董事長王健壯日前撰文直言，憲法第82條白字黑字寫著「司法院及各級法院之組織，以法律定之」，這不是法律保留原則是什麼？且翻遍憲法也不見對五權行使有任何應「依法」行使職權之文字，難道所有憲法機關都可以用無「依法」二字的理由，恣意行使職權？

另外，在《憲訴法》實施之前長達60年間，大法官從未主張「程序自主權」，也未曾宣告「大法官會議法」、「大法官審理案件法」違憲，一向受到法律保留原則的規範。王健壯表示，對5位大法官來說，法律保留原則卻是套在他們頭上的緊箍咒，必除之而後快。

對於另外3位大法官反覆重申憲法法庭未享有「組織自主權」，更無「程序自主權」，更質疑5人判決是「自我賦權」、「自我賦名」、「自我創造」、「自我決定」、「自我證成」與「自我正當化」，因此屬於無效判決一事，王健壯強調，5人判決註定被歷史定位為黑暗印記！

