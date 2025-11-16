「五人戰隊」終於開胡 Taipei Sonics揪團目標金華大隊

翁書唯（中）在對手包夾下挑戰籃框。（U19籃球聯盟提供）

記者陳建興／台北報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟16日在和平國小暖身球場進行U15第一組賽事，Taipei Sonics雖然只有「五虎將」，仍以44：32擊敗中和國中，開季3連敗後終於開胡，奮戰精神令家長都感動。

Taipei Sonics（後稱Sonics）是由國中籃球聯賽（JHBL）名校金華國中的七、八年級生組成，成員目前都尚未進過校隊主力（俗稱大隊），因此特地「揪團」報名U19聯賽，在學校以外的地方精進自己。

Sonics教練黎孝雅其實是新北市安坑國小教師兼教練，因兒子黎閎睿就是「主揪」，毅然決然協助帶隊，「坦白講平常真的很忙，但幾個同學想要加強實力，而且我看他們真的很有心，自己孩子又在裡面，就過來幫忙。」

其實Sonics全隊有9個人，今天因故只有5人能出戰，黎孝雅說：「當時規劃就是8至9人，不然球員太多又有人打不到球。今天雖然只來5個，仍拚盡全場拿下第一勝，交代的進攻戰術跟防守態度大家都有做到，我們家長真的很高興也很感動。」

Sonics最有威脅性的兩人名字相近，不過沒有血緣關係。攻下全場最高13分，另有3籃板、3助攻的翁書唯說：「拿下首勝心情很好，自己的表現也還可以，讓整支球隊有跑動，進攻很流暢。」

翁書唯非科班出身，到金華國中才加入籃球隊，「小時候有跟爸爸玩過，他滿支持我打籃球的，但剛進校隊真的不太適應，尤其是體能差很多，現在已經可以跟上。在U19聯賽可以增加比賽經驗，以及培養跟隊友的默契，希望我們未來可以一起進大隊。」

另一位是前鋒翁晨惟，他以5成投籃命中率得到12分、7籃板，不過有5次失誤。他跟翁書唯不同，國小就是北投國小籃球校隊，不過在強度更高的國中尚未獲得重用，才想在課餘增強自己的實力。

翁晨惟快速推進，切入禁區。（U19籃球聯盟提供）

「看同學可以在正式聯賽上場滿羨慕的，唯一的想法就是要變得更強，超越他們。」翁晨惟自認當務之急就是外線穩定性，球隊練習完後還會加練將近半個小時，「我知道這是我的弱點，所以很想趕快調整好，不過在場上還是會尋找空檔，不會勉強。」

翁晨惟的球風穩定且全面，擅於持球突破製造隊友空檔以及在低位埋伏，他最欣賞的球員就是NBA洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James，「他的身體素質很好，籃球智商很高，希望跟他看齊。」