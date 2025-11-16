「五人戰隊」終於開胡 Taipei Sonics揪團目標金華大隊
記者陳建興／台北報導
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟16日在和平國小暖身球場進行U15第一組賽事，Taipei Sonics雖然只有「五虎將」，仍以44：32擊敗中和國中，開季3連敗後終於開胡，奮戰精神令家長都感動。
Taipei Sonics（後稱Sonics）是由國中籃球聯賽（JHBL）名校金華國中的七、八年級生組成，成員目前都尚未進過校隊主力（俗稱大隊），因此特地「揪團」報名U19聯賽，在學校以外的地方精進自己。
Sonics教練黎孝雅其實是新北市安坑國小教師兼教練，因兒子黎閎睿就是「主揪」，毅然決然協助帶隊，「坦白講平常真的很忙，但幾個同學想要加強實力，而且我看他們真的很有心，自己孩子又在裡面，就過來幫忙。」
其實Sonics全隊有9個人，今天因故只有5人能出戰，黎孝雅說：「當時規劃就是8至9人，不然球員太多又有人打不到球。今天雖然只來5個，仍拚盡全場拿下第一勝，交代的進攻戰術跟防守態度大家都有做到，我們家長真的很高興也很感動。」
Sonics最有威脅性的兩人名字相近，不過沒有血緣關係。攻下全場最高13分，另有3籃板、3助攻的翁書唯說：「拿下首勝心情很好，自己的表現也還可以，讓整支球隊有跑動，進攻很流暢。」
翁書唯非科班出身，到金華國中才加入籃球隊，「小時候有跟爸爸玩過，他滿支持我打籃球的，但剛進校隊真的不太適應，尤其是體能差很多，現在已經可以跟上。在U19聯賽可以增加比賽經驗，以及培養跟隊友的默契，希望我們未來可以一起進大隊。」
另一位是前鋒翁晨惟，他以5成投籃命中率得到12分、7籃板，不過有5次失誤。他跟翁書唯不同，國小就是北投國小籃球校隊，不過在強度更高的國中尚未獲得重用，才想在課餘增強自己的實力。
「看同學可以在正式聯賽上場滿羨慕的，唯一的想法就是要變得更強，超越他們。」翁晨惟自認當務之急就是外線穩定性，球隊練習完後還會加練將近半個小時，「我知道這是我的弱點，所以很想趕快調整好，不過在場上還是會尋找空檔，不會勉強。」
翁晨惟的球風穩定且全面，擅於持球突破製造隊友空檔以及在低位埋伏，他最欣賞的球員就是NBA洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James，「他的身體素質很好，籃球智商很高，希望跟他看齊。」
其他人也在看
NBA／稱2026新秀天賦不下佛雷格 NBA高管：某些隊已瘋狂擺爛
獨行俠隊近期傳出可能進行陣容異動，將以選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）作為核心展開重建之路，而他至今繳出平均15.1分、6.8籃板、3.3助攻的表現也沒有辜負外界期待，不過就有NBA高...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA》裁判莫名不給湖人新秀紀念球 「字母哥」霸氣舉動暖爆眾人
洛杉磯湖人今天(16日)作客密爾瓦基公鹿，賽後卻發生一段小插曲。湖人新秀Adou Thiero在本場緯來體育台 ・ 7 小時前
NBA/詹皇被下放 布朗尼本季首先發0分照樣大勝 里夫斯：太酷了
洛杉磯湖人今（16）日作客對戰密爾瓦基公鹿。因為背靠背第2戰，加上多名主力同時缺席，包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、八村壘等人，主帥瑞迪克臨時將布朗尼（Bronny James）拉上先發，讓他迎來本季首度、也是生涯第2次先發機會。中天新聞網 ・ 8 小時前
NBA》林書豪前火箭隊友出事了！貝弗利襲擊家人被逮捕
根據美國八卦媒體《TMZ》15日爆料，曾跟林書豪當過火箭隊友，且在2014年夏天來過台灣訪問的「瘋狗貝」貝弗利，因為襲擊家庭成員與阻礙家庭成員呼吸，被德州里奇蒙的福遍郡警局指控三級重罪遭到逮捕，目前他已經繳納4萬美元保釋金，預計美國時間15日稍晚將被釋放。中時新聞網 ・ 1 天前
NBA》東契奇飆41分比下字母哥 湖人打爆公鹿收2連勝
湖人今天作客公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂飆41分力壓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分，率隊以119：95收下2連勝。湖人今天作客公鹿，陣容做了調整，八村壘、史馬特（Marcus Smart）都因傷病問題缺陣，詹姆斯的兒子布朗尼（Bro自由時報 ・ 10 小時前
NBA》CP3真的是最後一舞了？快艇Paul連3戰未出賽 場均出賽時間銳減
近期沒有出現任何病痛的保羅，已經連續三場比賽作壁上觀，似乎進一步證實他即將高掛球鞋的現況。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry 本季最高49分包括逆轉2罰 勇士險勝馬刺1分
Stephen Curry 砍進個人本季最高的49分，包括最後6.4秒的逆轉兩罰，帶領金州勇士以10緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》字母哥強勢介入 大方讓湖人新秀帶回首分紀念球
湖人菜鳥西諾投進個人生涯第一球，賽後全隊都想把比賽球送給他作為紀念，沒想到裁判堅持不給，直到字母哥出面才解決整場紛爭。Yahoo奇摩運動 ・ 7 小時前
NBA／湖人幫新秀要首秀紀念球遭拒絕 「字母哥」超暖出面交給東契奇
湖人隊16日作客公鹿，新秀帝埃羅（Adou Thiero）迎來生涯首秀，貢獻4分表現，湖人以119：95收下勝利，賽後湖人學長們想要拿走比賽用球給帝埃羅作紀念，然而裁判死守球拒絕，最終是公鹿主將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）出面拿球交給東契奇（Luka Doncic），才化解這個小插曲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
NBA》鵜鶘開季2勝10敗炒主帥Green 本季下課第1人
紐奧良鵜鶘在開季2勝10敗後，周六宣布解雇總教練Willie Green，讓他成為30隊中本季首位下課主帥，但該隊籃球營運執行副總裁、名人堂傳奇Joe Dumars表示戰績不是主因。TSNA ・ 15 小時前
NBA》溜馬又有傷情！側翼球員Aaron Nesmith左膝受傷 至少缺席一個月
印地安那溜馬總教練Rick Carlisle表示，Aaron Nesmith將因左膝傷勢至少缺席一個緯來體育台 ・ 12 小時前
NBA》Nikola Jokic本季第7次大三元 金塊力克灰狼拿下7連勝
Nikola Jokic 本季第7次大三元，丹佛金塊以123比112力克明尼蘇達灰狼，拿下7連勝，灰緯來體育台 ・ 10 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 18 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
冬盟》對1位台灣隊火球男沒輒⋯ 日本監督透露打爆台灣奪冠秘話
日本社會人隊監督川口朋保今年9月亞錦賽率隊以11：0打爆台灣隊，勇奪2連霸，但川口仍看見台灣隊和南韓隊有不少好投手，直言明年在名古屋舉辦的亞運不好打，「要怎麼樣從台韓手中得分，有點煩惱⋯」亞錦賽台灣隊在超級循環賽推派張峻瑋大戰日本社會人，他繳出4局無失分，可惜退場後球隊遭逆轉，最終以2：3輸日本社會自由時報 ・ 6 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前