五人違憲判決 當然無效

（圖／本報系資料照）

由於總統2波提名大法官全都無法獲得立法院通過，導致憲法法庭不符合《憲法訴訟法》修正後所要求的參與評議至少10人的標準，因而部分功能停擺。現有的8位大法官，其中5位或許非常憂國憂民，認為不能再讓情況繼續惡化下去，決定破天荒地做出5人判決。

這5位大法官自己開庭做出「5人判決」，判決114年修改的《憲法訴訟法》第30條第2項以下違憲。可是這5人判決是否真的合法有效？

環顧其他國家，全世界至少曾有3國在修法提高憲法法院開庭人數與投票門檻後，該國憲法法院曾判決這類「涉己」爭議，包括祕魯、波蘭、喬治亞。祕魯和喬治亞都是先等人數湊齊，符合新法要求的開庭人數與投票門檻才做出判決，且最終結果均認為新法的開庭人數規定合憲。

廣告 廣告

波蘭憲法法院較為特別。新法要求須有13名大法官，憲法法院院長決定用舊法的門檻開庭9人，故僅以12名大法官開庭，但至少符合舊法規定。不過，由於這判決未滿足新法的法定開庭人數要求，合法性、正當性受質疑，波蘭政府沒公布這個判決。

筆者曾建議，就算要討論《憲訴法》第30條的爭議，應先湊足新法所要求的10人，滿足新法的10人評議、9人同意的門檻，這樣才站得住腳，也才有合法性、正當性；並建議總統應提名在野黨能夠支持的人選，趕快補足大法官缺額。

沒想到，5位大法官覺得目前的情況不可再繼續下去，也認為不需適用新規定湊足10人，而要用舊法的規定，也就是只用現有的大法官8人就可開庭。但就算用《憲訴法》舊規定：「判決…應經大法官現有總額三分之二以上參與評議」，也必須要現有大法官8人的三分之二以上，也就是要6人才能開庭。但有3位大法官不配合開庭，因此就算用舊規定也湊不足6人。

沒想到，最驚奇的是，5位大法官竟然說，因為3位大法官不配合開庭，故決定將「持續拒絕評議的3位大法官由現有總額中扣除之。」實質的意思就是，這3位大法官已不是現有大法官，不用算入「現有總額」。5名法官自己就可以開庭、判決。

也就是說，5名大法官不但不理會新法門檻，連舊法門檻都不遵守，透過解釋自己將3名大法官排除。5人不但滿血復活，甚至直接自己造法，放飛自我，讓這5人以後就可判決法律違憲。

這樣的判決有效嗎？當然無效。但是5名大法官要這麼明顯違法硬幹下去，我們除了掩卷嘆息，還能如何。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）