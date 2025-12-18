五企業再挺偏鄉體育 排球護具助學子安心訓練

▲為持續改善偏鄉學校體育訓練環境，雲林縣議員蔡岳儒服務處18日於北辰高中志清堂舉行排球護具捐贈記者會。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為持續改善偏鄉學校體育訓練環境，雲林縣議員蔡岳儒服務處18日於北辰高中志清堂舉行排球護具捐贈記者會，邀集多家企業共同投入資源，捐贈大批專業排球護具，協助雲林在地學校強化運動防護，降低學生運動傷害風險。

此次捐贈由宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION及廣泰投資控股股份有限公司共同響應，捐贈約五百件排球護具。

此次捐贈由宏盛皮具（東莞）有限公司、東莞威保運動器材有限公司、WW HOLDING INC.、GUANG DER GROUP HOLDING CORPORATION及廣泰投資控股股份有限公司共同響應，捐贈約五百件排球護具，內容涵蓋護膝、護肘、臂套等多項防護裝備，受贈學校包括北辰國小、建國國中及北港高中排球隊，充分滿足學生高強度訓練與賽事需求。

北港高中校長江耀淇表示，許多偏鄉孩子透過排球找到自信與人生方向，企業與社會的支持是學生能持續堅持的重要力量，這份資源挹注不僅提升訓練安全，也穩定學生學習與發展環境。

蔡岳儒議員指出，長期以來，偏鄉排球隊的教師與教練在課後與假日默默付出，陪伴孩子成長，社會資源的挹注能為孩子未來多開一扇門。他也期盼透過此次捐贈拋磚引玉，吸引更多企業與民間力量關注偏鄉體育發展。

此外，蔡岳儒也轉達捐贈企業的承諾，未來將進一步了解三校排球隊實際需求，協助提供合適尺寸與品項的護具，讓每一位努力追夢的學生，都能在更安全的環境中全力以赴。