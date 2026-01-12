五位大法官遭點名違法判決 被害團體轟司法太上皇失控

中華民國生命權平等協會與兒少守護聯盟日前召開記者會,痛批大法官以「死刑合憲」之名行廢死之實,直指這是對被害人與遺屬的二次處刑。記者會上,師鐸獎得主被害人家屬張介能教授首度公開現身,成為「第一位被大法官判決傷害的人」,痛批大法官「嘴巴說合憲,雙手卻把死刑掐死」。

協會嚴正要求立即執行我國第一起兒少綁票撕票案主謀邱和順死刑,並呼籲檢察總長拒絕廢死聯盟的非常上訴。協會質疑,若司法連確定判決都不敢執行,人民還要法律做什麼?

針對大法官權責問題,協會指出今日大法官權力無限、責任為零,已非憲法守門人而是司法太上皇。協會公開聲援朱富美、楊惠欽、蔡宗珍三位大法官,呼籲他們守住憲法忠誠義務,拒絕參與人數不足、程序違法的合議庭。

協會點名譴責五位大法官未經公開言詞辯論、程序正義消失,卻仍做出判決,質疑這是在示範「違法也能當判決」。協會更指出,113年憲判8號、9號,114年憲判1號、115年憲判1號全出自同一批大法官,連續判決已讓人民對司法全面斷信。

對於國民法官制度,協會直言這可能只是政治遮羞布,被害人只得到更長等待、更深傷口、更冷司法。

記者會現場,被害者家屬與多位立委親自走進「瓦力團隊—剴剴戰士志工團隊」行動現場,要求司法必須被監督,不能只對自己負責。協會最後宣告:沒有被害人的司法是假正義,沒有監督的大法官終將被人民審判於歷史。

