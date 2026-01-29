五兆男還是會怕？黃仁勳回台秒寵粉 簽名叮嚀「這1事」全場愣住

財經中心／王文承報導

國民爸爸回台過年了！AI教父、輝達執行長黃仁勳今（29）日中午抵達台北松山機場，一現身便先照顧等待已久的粉絲，逐一替棒球、《黃仁勳傳》、桌球拍等物品簽名，還不忘叮嚀「不可以拿去賣」。隨後他更拿出「三明治」與「養樂多」，分送給現場的記者與粉絲享用，並親切問候：「誰巴豆夭（肚子餓）？」瞬間炒熱現場氣氛。

黃仁勳回台秒寵粉 簽名叮嚀1事全場愣住



稍早黃仁勳抵達松山機場後，第一件事就是向地勤人員發送紅包致意。步出入境大廳時，他手上提著兩大袋紙袋，依舊展現一貫的親和作風，從袋中拿出三明治與養樂多，分送給現場守候的記者與粉絲，並再次問候「誰巴豆夭（肚子餓）？」當媒體準備進行訪問時，黃仁勳再度「寵粉」，耐心逐一替粉絲簽名棒球、《黃仁勳傳》、桌球拍等物品，並叮嚀「不可以拿去賣」，同時向媒體透露，自己抵台後的第一站行程，就是要去找心心念念的設計師 Ray 剪頭髮。

至於黃仁勳為何多次叮嚀「不可以拿去賣」？回顧去年（2025年）5月，他曾遇到一名粉絲拿著整盒印有味全龍隊Logo的棒球請他簽名，當時便主動詢問對方是否要拿去做生意，並特別交代不要拿去賺錢。然而事後網路上仍出現多顆黃仁勳親簽棒球，在蝦皮等交易平台上轉售，價格甚至飆升至3000元至5300元不等，也引發部分粉絲不滿。

因此，當黃仁勳聽到現場有人提及「簽名球有人賣到5000元」時，當場露出愣住的表情，隨即幽默表示：「這顆簽名球要5000元？那應該跟我五五分！你把這個轉給我！」一番話立刻化解原本略顯尷尬的氣氛，也逗得現場粉絲與媒體記者笑聲不斷。

