五全照護翻山進偏鄉系列2》降低健保支出！全人整合醫療從花蓮秀林出發
健保署自2022年起率先於花蓮縣秀林鄉推動「偏鄉地區全人整合照護方案」，透過醫院、衛生所、基層診所與在地社區資源合作，建立以居民為中心的照護網絡。2025年，方案已擴大至全國6個分區、9個執行地區；2026年再新增花蓮縣萬榮鄉、卓溪鄉、豐濱鄉，以及台東縣海端鄉、綠島鄉等5個花東地區，至今已涵蓋全台8縣市14鄉鎮區。照護方向也從單純「補足醫療缺口」，進一步轉向「全人、全程、全隊、全戶、全健康」的五全照護模式，強調預防保健、健康促進、社區照護與醫療服務整合，逐步建構更貼近偏鄉需求的在地化照護網絡，本報記者深入山區、海邊等偏鄉，了解實際照護成效，並專訪這些在偏鄉默默付出的醫師、護理及相關人員。
〔記者花孟璟／花蓮報導〕秀林鄉啟動山地離島地區醫療給付效益提升計畫(簡稱IDS)將近30年，由秀林鄉衛生所、慈濟醫院合作執行，隨著2022年轉型「全人整合照護計畫」實施，以及今年起花蓮新增萬榮鄉、卓溪鄉及豐濱鄉，等於花蓮3個山地鄉及東海岸都進入全人體系。早期IDS是增進偏鄉民眾醫療可近性，進化版的全人整合照護實施後，現在預防與醫療被視為同等重要。
20多年來從IDS計畫到轉型全人醫療，花蓮慈濟醫院與秀林鄉衛生所保持良好合作關係，保留原本IDS的巡迴醫療，加重預防的比重，本來秀林衛生所兩個醫生都是家醫科，但透過大醫院引進資源，到秀林衛生所開高齡衰弱門診、中醫巡迴、與牙醫師公會合作醫牙共照、崇德村衛生室的兒童生長巡迴門診，甚至研發AI的X光片判讀、AI傷口辨識系統，讓醫護人員在偏遠部落可以做的事情愈來愈多。
計畫背後負責整合資源的是慈濟醫院的醫事室，主任張菁育說，秀林鄉開始做全人整合醫療，思考的第一步就是讓民眾變健康，「第一步就是做篩檢」，加強四癌篩檢場次，因為東部偏鄉癌症特色是「發生率低、死亡率高」，發現時往往已經末期，原因可能是經濟、交通不便，找到的解方就是辦篩檢並早期治療。
張菁育說，慈濟2018年建立的「健康福祉科技整合照護平台」，相當於健康戶口名簿，可以歸人歸戶，把過去分散在不同機構的資料整合於同一平台，比如癌症及成人篩檢在國民健康署、肺結核、新冠是傳染病歸疾管署，全秀林鄉1萬多人要照顧，以前要查很多系統才知道民眾資料，現在整合在同一平台，可以一次瀏覽同一戶住幾個人，哪些篩檢已做哪些沒做，可以讓衛生所去家訪及通知篩檢，減少護理師工作負荷，更快找到漏網之魚。
雖然全人醫療有論人計酬的補助模式，但偏鄉人少且路途遙遠，乳房攝影車、肺結核車、X光車都是大型車，若前來篩檢的民眾只有小貓兩、三隻，問題就嚴重了。
擁有多年辦理篩檢經驗的秀林鄉衛生所護理長陳姿伶說，每年舉辦1到2次的大型篩檢，每個村是1個月1次篩檢，但同一村還要切成幾個小場，比如秀林鄉銅門村要分別辦在榕樹部落、銅門部落；文蘭村要切3場，在文蘭、重光及米亞丸3個部落，同一個村內切不同場次，也能讓上次沒有篩到就近找回來「補篩」。
篩檢活動時間也有學問，不會選擇在假日，安排在平日的下午4點到晚上8點，在這個時間，工作、上學的通勤族都回來了，配合民眾的作息時間，空腹檢查後現場還有小點心，X光車還有結合AI的看片系統，民眾照完X光很快就可以有初判結果，有必要就馬上驗痰或由醫師說明，過程很有效率，陳姿伶說，例如5月在文蘭一場就有80人。
張菁育表示，通常偏鄉的篩檢成效會比都市差，她真的很佩服秀林鄉的地段護理師(又稱公衛護理師)，掌握很綿密的資料，事前通知則有護理師家訪、電話通知、寄送紙本通知還有村長廣播，「什麼方法都用了」，篩檢若需要進一步檢查，也有綠色通道馬上安排轉診。
此外，引進新科技工具也提高照護品質。秀林鄉衛生所主任田惠文說，以前臥床者傷口照護很麻煩，現在只要透過視訊平台，可以用視訊連接醫院的整形外科醫師跟傷口護理師，現在也有AI傷口辨識系統，是要在秀林繼續在地照顧，或需要回診，一目了然。
秀林鄉9個村的衛生室都有地段護理師、以及當地懂得族語的健康守門人，曾在健保30週年活動分享的秀林鄉「泡麵阿公」，家住富世村，阿公就是被地段護理師發現，阿公因中風後臥床衰弱，足不出戶，每天在家吃麵包泡麵果腹。慈濟醫院專員宋玟芳說，經轉介慈濟每個月巡迴到秀林鄉的高齡衰弱門診高聖倫醫師診療，泡麵阿公不吃泡麵了，生活及飲食逐漸改善，現在阿公會固定去部落文健站參加活動，有便當吃、有社交活動，人生又彩色了。
健保署東區業務組長黃兆杰指出，秀林鄉全人醫療在2024年統計，相較轉型前，照護對象總醫療費用成長僅4.1%，比2025年全國健保總額成長率5.5%低，疾病高、中、低風險族群醫療費用皆減少，大幅度降低較高風險個案死亡發生率，減少就醫費用成長，研判與篩檢大量投入，早期發現疾病治療有關。
張菁育說，全人整合的照顧模式未來將不只有山地偏鄉，今(2026)年1月1日起花蓮更增加萬榮、卓溪及豐濱鄉，分別由門諾醫院、部立花蓮醫院與在地衛生所合作，事先也由慈濟醫院輔導其他兩家醫院，明年起還將把花蓮縣、台東縣等29個鄉鎮全數納入。
然而，民眾因為預防與及早治療，人變得健康，健保支出也省下來，但醫院得到的總額點數及收入卻變少。張菁育也說，目前衛福部也在努力整合，未來要把全人整合照顧放在總額內，不會讓民眾的健康反過來懲罰到投資設備的醫療提供者，健保省下的費用未來會回饋到醫院及診所，這就叫「投資健康」。
花蓮
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