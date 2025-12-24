五全照護 慈濟長照推展中心改寫生命劇本

少子化和人口老化的雙重衝擊，為了減緩年輕世代的照護壓力，慈濟長照推展中心在2016年成立，目前在全台18個縣市，都設置長照ABC據點，總服務的個案量有28184人，其中3800多人是獨居長者，每年到了此刻，慈濟長照推展中心全面啟動寒冬送暖活動，送上民生物資和保暖衣物。事實上，慈濟長照結合醫療和慈善，針對貧病家庭不但有長照和醫療服務，也有慈濟基金會為後盾的經濟補助，提供弱勢族群全方位的生活和醫療協助。這些充滿愛心和溫度的長期陪伴，讓很多貧病家庭、走出生命陰霾。

慈濟長照推展中心副召集人 莊淑婷：「要坐起來，我們來學坐起來，我今天有帶一位復健師。」

廣告 廣告

中風癱瘓的林女士，需要專業的醫療和復健。

台中慈濟醫院物理治療師 林啟文：「盡量讓腳掌可以踩到地(出力)。」

慈濟長照推展中心，分擔了貧病家庭的照護壓力。

慈濟長照推展中心居服員 李秀英：「跟她(病患)擦澡，然後跟她換尿布，然後(鼻胃管)灌食，我每天都進來。」

慈濟長照推展中心居服督導 白義如：「我們(周)一到(周)日，(每周)7天都有居服員進場(到家)服務，總共是3段班(居服員服務)。」

病患的兒子 吳先生：「如果是我一個人照顧(媽媽)的話，會很累，所以說有他們的幫忙的話，真的幫助很大。」

病痛加上經濟拮据，還好這家人長期有慈濟的長照服務和經濟補助。

慈濟長照推展中心個管師 張夆萱：「慈濟基金會的志工，社工他們，有給經濟補助，醫師過來(家裡)看診或是開藥。」

結合醫療和慈善，慈濟長照服務推動「五全照護」，全人、全家、全隊、全程和全社區的多元創新模式。

慈濟長照推展中心副召集人 莊淑婷：「我們來了，有我們的福慧珍粥，還有暖暖包，貓頭鷹(吊飾) 還有圍巾。」

慈濟長照推展中心社工師 周淑華：「透過我們的專業，來做一些(衛教)宣導，讓案家可以得到更多的，相關的(社會資源)支持。」

病患 王阿媽：「居家(服務員)很好，他們都會幫我清掃家裡，還會帶我出去運動(復健)，很感動。」

「祝大姊身體健康。」

慈濟長照推展中心副召集人 莊淑婷：「全台這3800多個獨居的老人，我們全面寒冬送暖，醫療加長照(服務)，讓他(病患)可以生活功能好一點，至少可以外出看到美麗的太陽。」

當陽光照進暗巷，生命燃起了希望。

更多 大愛新聞 報導：

台東體中校舍受損爆水管 師生平安

平安夜地牛翻身 台東卑南6.1地震

