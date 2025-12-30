五冠癌王是肺癌！胸腔醫直呼「嚇死人」：一半的病人不抽菸

肺癌為台灣癌王，已經蟬連多年癌症死亡之首。（示意圖：shutterstock／達志）

國健署今（30）日公布最新112年癌症登記報告，肺癌發生人數排名第一，年增1.9萬人，標準化發生率較前一年大增3.2。對此，胸腔科醫師蘇一峰直呼嚇死人、太可怕，「台灣人體質世界級最容易吸空氣污染得到EGFR突變型肺癌！」，點名空污得到EGFR突變型肺癌，貼文曝光後引發熱議。

根據國健署112年癌症登記報告，112年肺癌發生人數是所有癌症首位，在男女性都是第二位；近五年肺癌新發個案數年年增加，從108年的1萬6233人，到112年為1萬9986人，較前一年大增2004人。肺癌標準化發生率呈上升趨勢，危險因子包括菸害及二手菸、家族史、肺部疾病、空氣污染等。

蘇一峰在臉書粉專發文指出，肺癌已是台灣五冠癌王，是每年新增最多、最多死亡、健保最花錢、自費最花錢、成長速度最快的癌症，蘇一峰說明，目前肺癌發生人數一年新增1.9萬人，肺癌死亡人數一年新增1萬人，同時肺癌藥物價格又昂貴，「台灣人體質世界級最容易吸空氣污染得到EGFR突變型肺癌！」，蘇一峰進一步提到，空氣越糟肺癌越多，「一半的肺癌病人不抽菸！」

對此，許多網友紛紛回應，「苦主＋1…媽媽也是正在跟肺癌拔河…」、「癌不可怕，我們怕的是自己毫無病識感的人，拖延錯過黃金治療期」、「真的很異常，衛福部應該贊助研究肺癌經費找出原因，不然很多中年人上有老下有小，一得到肺癌，這個家就毀了」。

國健署提醒，定期癌症篩檢可有效降低癌症死亡率及提高存活率，目前國健署提供5項癌症篩檢，包括子宮頸抹片（子宮頸癌）、乳房X光攝影（乳癌）、糞便潛血檢查（大腸癌）、口腔黏膜檢查（口腔癌）、胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查（肺癌），提醒符合資格的民眾定期受檢。其中LDCT檢查依據國際研究實證，相較於胸部X光，胸部LDCT檢查可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

