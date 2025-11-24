五分埔奇景！二樓垂吊送飲料 在地人曝：曾有實體店面

台北市五分埔圈，有一家另類手搖飲店，竟然是開在公寓二樓。（圖／黑色豪門企業）





台北市五分埔圈，有一家另類手搖飲店，竟然是開在公寓二樓，店家將飲料放在籃子裡用垂吊的方式送給客人，有當地人表示店家之前是實體店面，收店之後在自家換個方式繼續經營，有時老闆娘還會從二樓探出頭跟顧客聊天。



公寓二樓，老闆小心翼翼將籃子慢慢向下垂放，最後籃子成功降落，顧客將錢放進去後取出飲料，你絕對想像不到這竟然是一間「手搖飲店」，這間二樓手搖飲店，位在台北市信義區永吉路，鄰近五分埔商圈。

有當地人出面解惑，表示先前其實有店面，不過收店之後 老闆換個方式 在自己家裡繼續經營，老闆娘還會從二樓的小洞口跟顧客對話。

不過說到手搖飲，不少人都會想到50嵐，但你有沒有仔細看過50嵐LOGO下面，那串「像圖案又像文字」的黑色商標呢，有民眾表示喝了20年都看不懂，上網發問有沒有人看得懂，有網友說很像驗證碼也有人解惑。



這行字其實是C-TEA，是3個C的企業口號縮寫，還有人加碼公開冷知識，說50嵐店名是創辦人在雜誌上偶然看到的日本姓氏直接引用，手搖飲冷知識引發熱議。

