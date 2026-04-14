五分埔望族出身？ 徐巧芯曝沈伯洋家「三七五減租」後仇藍

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民進黨立委沈伯洋近日自曝家族出身。（資料畫面）

國民黨立委徐巧芯分析民進黨台北市長人選布局，指多數派系已傾向支持沈伯洋，僅英系仍未完全定案，整合仍有變數，但其與賴清德關係密切，應屬核心陣營人馬，政治位置貼近決策圈。她也提到，沈伯洋自爆家族過去曾在日治時期擔任「里正」，也就是到了國民政府「三七五減租」後開始仇恨國民黨政府。

國民黨立委徐巧芯在《吃飽來打臉》節目中指出，民進黨在台北市的人選布局已逐漸明朗，多數派系已形成共識，傾向支持立委沈伯洋出戰市長選舉，僅英系仍未完全拍板定案，過去被視為可能人選的王世堅也因參選意願不高，使勸進效果有限。

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徐巧芯表示，其他潛在人選在黨內整合上難以取得一致，而沈伯洋被視為賴清德陣營核心人馬，在大罷免等政治議題期間，甚至可直接向總統府報告相關進度，其政治位置相對接近核心決策圈。

徐巧芯轉述民進黨立委吳沛憶的說法指出，沈伯洋近期積極投入台北市政議題討論，並提及家族在日治時期曾擔任「里正」。她表示，若從歷史脈絡來看，當時社會資源分配不均，部分地方仕紳階層生活相對優渥，也因此形成不同的社會觀感與記憶。

徐巧芯進一步說明，國民政府來台後推動「三七五減租」等土地改革政策，將部分地主既有利益重新分配給一般民眾，改變原有結構，也讓部分家族對後續政權產生長期情緒累積與歷史觀感差異，「有一些人從那時起，就一代接著一代地仇恨國民黨政府，原來他們也是這種」。

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