五分埔街舞衣術節 熱力四射

記者王誌成∕台北報導

台北市商業處攜手五分埔商圈促進會主辦年度街舞活動「二０二五五分埔街舞衣術節」，十五日在五分埔商圈熱力飆舞。今年強調年輕世代自由、無拘無束，充滿個性與青春無畏的街舞靈魂，展現「舞技╳造型╳創意」，將街頭文化結合五分埔商圈潮流服飾，展現商圈獨特魅力。

產發局指出，五分埔商圈是台灣潮流服飾重鎮，集結眾多敏銳時尚嗅覺與快速應變的店家，不僅匯聚來自世界各地的服飾與配件，更能在第一時間推出最新、最夯的流行款式，價格親民、選擇多樣，成為潮流愛好者必訪的時尚地標。

市府為提振商圈產業經濟，自一０七年舉辦五分埔街舞衣術節，今年邁向第八年，去年起除於暑假期間串聯捷運盃街舞大賽露出商圈品牌外，增加商圈線上曝光度，讓更多目標族群參與五分埔商圈的年度盛事，透過創意展現獨特衣著風格，呈現五分埔商圈的魅力特色。

五分埔商圈促進會榮譽理事長陳永昌表示，五分埔街舞衣術節不僅是一場街舞賽事，更是年輕世代創意與地方商圈結合的文化實驗，透過街舞爆發的能量，讓五分埔商圈從傳統服飾批發區，轉化為引領潮流的文化地標。