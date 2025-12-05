「五分埔→電商帝國」PAZZO老闆廖承豪跨界蛻變 創40億經濟規模

美而快集團董事長廖承豪(左圖，取自美而快官網)，旗下品牌包含PAZZO都與名人合作。取自取自IG@pazzo



上櫃公司美而快集團(5321)董座廖承豪涉毆打UBER司機，又涉撂人堵在醫院外，等運將驗完傷後再打一次，從過往財經新聞版面，上了社會新聞版。廖承豪16歲就踏入成衣產業，從台北五分埔起家，2010年成立「美而快公司」，開創了網紅經濟模式，成功將流量變現。旗下網路服裝品牌PAZZO有31.2萬粉絲追蹤，包含YouTuber金針菇、黃大謙以及歌手孫盛希都與該品牌合作。

廖承豪出身台北成衣商圈五分埔，16歲進入成衣產業、23歲創業，用750萬元成立美而快公司；有趣的是，不懂電腦的他卻誤打誤撞進入電商界，創立女裝服飾PAZZO等數十個網路原生品牌，與部落客以及網紅合作的經濟模式，殺出一條生路。被《商業周刊》譽為「台灣女裝電商霸主」。

美而快集團為台灣本土的電商公司，根據官網介紹，該集團經濟規模40億元，品牌成員280萬，員工人數500人。除了專注於線上服飾銷售，美而快也開始進軍實體門市，台北市信義區ATT黃金三角窗店面，在美國服飾品牌熄燈後，廖承豪開設了品牌的實體店。

官網指出，美而快集團（股票代碼：5321），從成衣代工起家，一路擴展至紡織業上下游，2010年首度進軍服飾電商，推出網路原生品牌PAZZO，至今開創近二十個女裝品牌領先業界。2018年，入主友銓電子，進行企業轉型，發展電商業務，進而更名為美而快國際股份有限公司。

豈料，廖承豪在事業如日中天之際捲入刑事案件，導致一波接著一波的抵制潮。5日美而快集團聲明指出，該事件屬於董事長個人事件，本公司對此風波，影響到顧客與各方合作夥伴，衷心表達歉意。同時也鄭重表達本公司譴責暴力行為的立場。相關內容已進入司法程序，並將靜待調查結果。

