五分局玩具攝影展 融入交安宣導

「玩具攝影展×警察。玩具。在地風景#5」特展，呈現警察日常與城市文化。

（記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

南市警五分局攜手知名粉專「警政文庫」，推出別具巧思的「玩具攝影展×警察。玩具。在地風景#5」特展，以玩具與警察為主角，結合元和宮白龍庵」與人氣甜點品牌堯平布朗尼，透過趣味與深度兼具的作品，呈現警察守護城市的日常與溫度。展期至一一五年一月十五日止，地點位於堯平布朗尼二店，吸引不少民眾參與。

策展人孫敏龍為「警政文庫」小編，長期投入警政文化與地方文史記錄，以玩具攝影作為媒介，透過小比例模型與真實場景的組合，重現警察工作中的專業、親切與人情味。他表示，希望用輕鬆有趣的方式，讓民眾在欣賞作品的同時，也能更理解警察背後的努力與使命。

廣告 廣告

展覽亦首次導入ＡＩ創作技術，將重要的交通安全議題融入影像敘事。例如作品「夜行的微光」，畫面中長者手持象徵守護的螢火蟲玩偶，在斑馬線前散發暖光，象徵長者都是行走於夜色中的微光，需要所有用路人的注意與禮讓。此作品不僅呈現視覺美感，也以寓意提醒大眾重視長者安全用路。

堯平布朗尼也為此次合作打造特別版禮盒封套，將警政署「警察實用法令」巧妙改編為趣味版「警察食用法令」，以幽默方式致敬警察文化。不僅成為展場亮點，也將作為五分局粉絲專頁抽獎贈品，吸引民眾關注與參與。

此外，只要於展覽現場追蹤主協辦粉絲專頁，即可獲得元和宮提供的限量反光圓盾或警察背心套件一份。希望透過實用的反光小物，提醒民眾在夜間行走或騎乘機車、自行車時提升能見度，穿著亮色衣物、配戴反光物件，才能有效降低事故風險。