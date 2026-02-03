五分車借展 下營道班房重現風華

歷史建築下營道班房展示五分車車頭及軌道車，更添糖鐵風情。

（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕下營報導

歷史建築下營道班房重新活化後成為藝術展覽空間，下營區公所向台糖借展五分車車頭及軌道車，經過除鏽上漆及外觀修復，重現七０年代糖鐵歷史風貌，深獲民眾肯定。

下營區長李宗翰表示，下營區保存台糖百年舊糖鐵，歷經市府多年來活化，串聯立里絲綠步道，而下營道班房在區公所、下營上帝廟、下營商圈、海墘營文化藝術基金會、下營觀光休閒農業協會及摩托卡工作室努力下，整修成為藝術展覽空間，並將糖鐵下營庄線道岔重現，成為地方糖鐵文化亮點。

廣告 廣告

李宗翰說，連接新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線稱「下營庄線」，建於一九０八年迄今已經一百一十八年，早期是居民重要交通工具，與地方生活息息相關，市府為保存鐵道文化，近幾年積極推動下營舊糖鐵改造為人行步道及自行車道，成為居民健走、通學及休閒生活的重要步道，成功保留並活化百年糖鐵。

為增添看頭，下營區公所向台糖公司借展五分車火車頭及軌道車，經除鏽上漆及修復，其一是日立機型火車展示於北端火燒珠糖鐵十六甲站鐵道公園，而另一台溪州牌火車在地方人士奔走及下營上帝廟經費贊助，在原糖鐵下營車站，與道班房、道岔、軌道車及甘蔗車等糖鐵元素結合，呈現多元化糖鐵風華。