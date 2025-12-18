五分車停10分鐘讓你拍！ 2025溪圳糖香風車節12/19-21登場

20日中午五分車將停留在園區十分鐘讓民眾拍照。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣馬光有機栽培園區占地約200公頃，近年來已有85位農民進入耕種有機玉米、黑豆等作物，年產值逾億元。為讓民眾了解園區運作， 12月19至21日舉辦2025溪圳糖香風車節，多達20家有機農攤位展售，可以用200元體驗七大食農教育， 20日當天更有五分車停留時間讓民眾拍照，歡迎民眾前往參與。

馬光有機栽培園區坐落在台糖馬光農場，完成開發約3年，透過農業部補助，由虎尾科技大學農業科技系、農民大學及精緻農業生產合作社共同提高國產雜糧、推動有機農業產值。

廣告 廣告

農科系教授戴守谷指出，此園區讓有意願投入有機的農民租用田地耕作，農民需要為雲林縣民、上過有機驗證課程或農民大學課程方可申請，現園區已有九成以上土地完成開發，其餘正在地力改良，作物包含種植玉米、黑豆、花生、稻米等，近年更有農民已嘗試耕作蒜頭、花椰菜等作物。

戴守谷表示，農民在園區內耕種後，二級加工、三級行銷等由生產合作社協助，如熱銷產品的長老黑豆奶、長老花生皆是透過此模式生產，創造農業多元價值，目前年產值已突破億元，約85位農民進駐耕作。

合作社理事長謝萬來表示，為讓民眾了解有機園區運作，12月19至21日將舉辦溪圳糖香風車節，將有20家有機小農攤位展售有機產品外，更此次活動更強調五感體驗，推出「風遊護照」，民眾僅花費200元就能折抵商品外，還有攀樹體驗、大、小型農機駕訓班、現採紅鬚玉米筍、有機馬鈴薯種植、鳥、魚類生態導覽、有機園區深度導覽等7項體驗，市價2300元食農教育讓民眾一票暢玩。

謝萬來指出，正逢虎尾糖廠製糖，除了可以欣賞五分車穿越園區，特別安排20日中午11至13點間，具有特色的五分車將停留園區10分鐘讓遊客拍照。

戴守谷指出，由於園區內已有黑翅鳶、小辮鴴，因此特別與野鳥協會開辦鳥類生態導覽，未來園區也會朝聯合國生物多樣性公約2030年須有30%國土面積受到有效庇護的目標邁進。

2025溪圳糖香風車節12月19至21日在馬光有機栽培園區登場。(記者李文德攝)

2025溪圳糖香風車節12月19至21日在馬光有機栽培園區登場。(記者李文德攝)

現場展售有機作物產品。(記者李文德攝)

馬光有機栽培園區占地200公頃，現已有85位農民投入有機耕種。(記者李文德攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雲林幼兒園畢旅澳珠4天3夜引熱議 園方緊急宣布取消

「台灣模式」在宏都拉斯展現強大韌性 外媒：北京「輸的」開端

超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

