五分車再啟糖業記憶 台糖虎尾糖廠製糖開工 劉建國：打造歷史文化教育新地標

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】台糖虎尾糖廠於今(16)日舉行114／115年期製糖開工典禮，宣告新一季製糖期正式展開。虎尾糖廠不僅是全臺唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，更是全臺僅存仍持續運作的兩座甘蔗製糖廠之一，象徵臺灣糖業文化與產業命脈的延續。開工典禮同步辦理糖業文物館「藤山雷太特展」開展、藤山號五分車及「虎糖精神」意象碑揭牌，展現虎尾糖廠深厚且獨特的歷史文化底蘊。

台糖虎尾糖廠於今日舉行114／115年期製糖開工典禮，正式宣告新一季製糖期展開。(記者廖承恩翻攝)

典禮現場冠蓋雲集，台糖公司董事長吳明昌、立法委員劉建國、經濟部次長賴建信，以及台日交流協會所長奧正史等人皆到場共襄盛舉，共同見證虎尾糖廠邁入新製糖期的重要時刻，也為虎尾糖業文化的保存與再生寫下新頁。

經濟部次長賴建信表示，虎尾糖廠不僅肩負製糖產業重任，周邊更緊鄰虎尾溪，在立委劉建國長期爭取下，經濟部水利署投入約11億元推動「虎尾潮工程」。第一期工程已於去年完工，第二期工程預計明年初完成，第三期工程則規劃於116年完成。全案完成後，將有效提升虎尾糖廠周邊防洪能力，同時改善水岸景觀與生活環境，讓產業、城市與自然共存共榮。

賴建信進一步指出，「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」總經費達11.23億元，是全國首例結合防洪治水、城鎮更新與鄉村發展的整體性工程，對虎尾糖廠及在地居民意義深遠。該計畫能順利推動，關鍵在於劉建國委員多年來持續向中央爭取，並多次召開會勘，整合水利、經濟與地方需求，促成跨部會協力。

吳明昌、劉建國等貴賓齊聚虎尾糖廠，見證新製糖期啟動時刻。(記者廖承恩翻攝)

台糖公司董事長吳明昌表示，劉建國立委長期推動虎尾邁向韌性城市不遺餘力，也同步關注糖廠宿舍區與周邊空間的優化。今年9月更邀集台糖公司及水利署至同心公園現勘。台糖公司目前已提供虎尾糖廠廠區及周邊共50.3公頃土地，其中包含約7公頃的同心公園與宿舍區，並委託專業團隊進行整體發展策略與環境優化規劃，預計明年8月完成，隨後啟動招商，成為雲林推動水環境再生與都市更新的重要關鍵拼圖。

此外，劉建國也於10月再度邀集相關單位會勘，達成多項共識，包括請經濟部水利署以長期規劃方向推動虎尾糖廠酒精槽藝文公園建置，並請台糖公司配合研議糖廠北側肥料倉庫修繕與再利用的可行方案。劉建國強調，透過「虎尾潮計畫」的推動，不僅改善糖廠周邊環境，更讓虎尾糖廠兼具產業、生態與生活機能，未來結合虎尾潮、同心公園，將形塑為兼具觀光、歷史與文化教育功能的重要基地，成為虎尾邁向親水、永續與韌性現代城市的全新亮點。