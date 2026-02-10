五分鐘就燒掉四百萬！災難片《隧道大逃殺》AI科技震撼曝光

《隧道大逃殺》舉辦前導預告發布會。（圖／小娛樂）

《隧道大逃殺》由錢人豪執導，今（10）日舉辦前導影片發布會，主要演員莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強等人出席盛會。錢人豪透露，僅約五分鐘的前導片就拍攝一天半，製作費約400萬元，仍小幅超支，未來長片希望能控制在8000萬的預算內，「其實受限尺度，不然我會拍得比較血腥暴力。」

本片結合「夢想虛擬攝影棚」與先進AI特效技術，運用虛擬攝影棚取代傳統高風險特效，包含撞車等場面皆由演員在現場實拍完成，營造高度身歷其境的視覺效果。

這支前導片從清晨拍到深夜，現場動用公車、囚車、轎車與自行車等多種車輛。科技棚的拍攝方式為車體固定，由工作人員晃動車身，後方LED大螢幕投射即時動態背景，再由AI強化前景特效，包含水淹、落石、崩塌等效果同步呈現，大幅降低危險與成本。錢人豪表示，虛擬攝影棚能有效降低撞車、跳樓等高危險動作的風險。

近期八點檔拍攝時不慎讓替身演員受傷，引起各界檢討。莊凱勛坦言：「以前真的比較拚，現在觀念不一樣了，很多撞車、墜落的畫面可以交給科技處理，演員更安心專注表演。」吳震亞也分享過往武行經驗，「20年前真的比較拚，有一次直接用繩索拉演員，差點受傷，現在安全觀念進步很多。」九孔則笑說：「我們保險保很高，連狗都有保險。」

李沛旭、莊凱勛參演《隧道大逃殺》。（圖／小娛樂）

