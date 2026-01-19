五十五歲蔡男車內槍殺前女友涉殺人、非法持槍南檢起訴

蔡男改造手槍近距射殺侯女，台南地檢署依殺人等罪嫌起訴。（記者林云攝）

台南地檢署偵辦一起駭人殺人命案，五十五歲蔡姓男子與前同居女友因感情、金錢生嫌，相約車內談判竟涉嫌近距開槍射殺對方，侯女當場頭部中彈身亡，檢方偵結後依殺人罪、非法持有槍彈及服藥後危險駕駛等重罪提起公訴，全案將交由國民法官參與審理。

起訴書指出，五十五歲蔡姓男子於一一四年九月二十日前不詳時間、地點，以現金十萬元向已故堂兄購得一支改造手槍及七顆子彈，長期非法藏匿於住處，違反槍砲彈藥管制條例。蔡男與被害人侯姓女子曾為同居關係，符合家庭暴力防治法規定義之家庭成員，雙方因感情破裂、金錢債務糾紛屢生爭執，蔡男多次施暴。

一一四年九月二十日凌晨一時許，蔡男透過ＬＩＮＥ傳訊邀約侯女出來談判，駕駛租賃小客車直奔嘉義市侯女住處，將其載上車後轉往頭港支線偏僻道路「私下解決」。車內雙方發生爭吵，蔡男於凌晨二時五十二分許，拔出改造手槍，對準副駕駛座侯女頭部左側近距離射殺，子彈自死者左耳後方貫入，撕裂中樞神經，侯女當場氣絕。

案發後蔡男駕車倉皇逃離，當日晚間七時許竄至台南市柳營區八老爺抽水站附近產業道路，大量服用安眠藥，蔡男明知意識模糊、無法安全駕駛，仍強行上路飆馳，直至九月二十一日上午十時二分許，在柳營區某路段失控自撞路旁電線桿，車頭嚴重損毀。熱心民眾目擊報警，警方到場處理時發現蔡男，循線破獲本案。

台南地檢署認定蔡男行為觸犯刑法服藥後危險駕駛罪、槍砲彈藥管制條例非法持有具殺傷力非制式手槍及彈藥，以及刑法殺人罪等重罪罪嫌，偵查終結後依法提起公訴，將由台南地院國民法官公開審理。