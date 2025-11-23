五十元早餐回不去了？ 他抱怨「漲價份量還縮水」 網嘆：現在吃早餐是奢侈

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

物價持續攀升、薪水卻沒跟著漲，現在連最日常的飲食開銷都讓不少上班族倍感壓力。近日，有網友發文表示，過去一份蛋餅、吐司加豆漿的組合，是多數人最習慣、也最便宜的早餐選擇，如今想省錢卻越來越難，連買個簡單早餐都要斤斤計較，不但價格一路漲，份量還縮水，讓他忍不住感嘆，「生活壓力就累積在每天的早餐上」。

一名網友日前在Dcard上以「早餐真的越來越貴了」為題發文，表示早上去買早餐時，吐司、蛋餅、豆漿等原本平價的餐點，現在動不動就漲5元、10元，買完結帳發現荷包瞬間扁了一半，每次結帳都要邊算邊買，量還沒以前多，味道也普通，讓他直言「整個人又覺得被坑了」。

原PO也提到，理解原物料價格上漲，使店家不得不調整售價，但問題在於「薪水沒跟上」，過去只要幾十元就能吃得飽，現在卻要站在早餐店前面猶豫半天，不吃沒精神，吃了又覺得心很痛，導致每天買早餐變相成為一種心理折磨，無奈表示「希望有一天早餐能回到以前那種簡單、便宜又開心的感覺，不然每天早上都在為幾塊錢焦慮，真的太累了」。

貼文曝光後立刻引起不少網友共鳴，紛紛在底下留言回應，「有同感…以前50內能搞定，吃得飽還有飲料」、「以前的錢可以買很多，現在的錢只能買一點點」、「以前吃早餐是基本，現在吃早餐是奢侈」、「已經漲過頭了，漲到我好久沒吃早餐店了」、「漲價就算了，東西還變少變小了」。

也有不少人分享省錢妙招，「我都把早餐跟午餐併一起，我都稱為早午餐，吃早午餐就不吃午餐，如果要吃純午餐就不會吃早餐」、「可以自己煮或者去超市看看冷凍食品，買回來分幾天吃，不貴也很方便微波」、「自己做早餐或是一天改吃兩餐」、「早餐能自己做就自己弄，大份又健康」、「我都吃地瓜+玉米筍+半顆水煮蛋，成本超級便宜超省」。

