五十年匠心如一 ⟪HANA錵⟫歡慶50週年 感恩推出和牛饗宴

【記者張嘉誠／綜合報導】

五十年，一場關於「味道」的旅程。從第一道鐵板香氣的升起，到如今極致的一口，HANA錵鐵板燒始終以「匠心」為本，將溫度與味道化為永恆記憶。為感謝長年支持的老饕貴賓與新知音，品牌特別推出【50週年限定｜全餐牛肉主菜升等日本和牛】活動，邀請饕客以舌尖共賞半世紀的經典風華。

HANA錵自創立以來，堅持選材嚴謹、料理精緻。此次50週年特別企劃，全面採用頂級日本和牛，肉質細膩、油花分布均勻，入口即化的柔嫩口感，完美演繹職人火候掌控的極致藝術。主廚團隊以精湛鐵板技藝，呈現最純粹的「香、嫩、甜」三重饗宴，讓每一位賓客在熱鐵與香氣之間，重新體驗食藝的溫度。

HANA錵表示，五十年來的堅持不僅是料理的延續，更是人與人之間情感的傳遞。這場感恩禮遇不只是美味升級，更是一場時間與味覺的對話。「匠心五十載，謝謝每一位懂味的旅人相伴。」HANA錵將持續以誠意款待，用味道講述品牌故事，讓每次用餐都成為記憶中的經典。

【活動期間限定】 凡點套餐即可免費升級享受奢華和牛（數量有限，敬請預約）

【HANA錵鐵板燒餐廳】

地址：台北市中山區農安街32號2F

電話：(02) 2596-7204

Facebook：https://www.facebook.com/Hanateppanyaki/