五十肩不只是筋骨問題 研究證實「全身免疫代謝異常」

五十肩不僅是單純的肩膀問題，而可能是全身性免疫代謝失調的警訊。復健科醫師王思恒指出，最新研究顯示，五十肩患者多為40至60歲更年期婦女，體內雌激素大幅下降導致關節發炎。他建議患者若復健效果有限，應考慮加掛婦產科或新陳代謝科，全面調理身體。

以往醫界普遍認為五十肩僅是局部沾黏或發炎問題，但事實可能更為複雜。 （示意圖／Pixabay）

王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」分享了一名50歲女性的案例。這位女性近幾個月來肩膀逐漸僵硬，連日常動作如梳頭髮、扣內衣都變得困難。她原以為只是姿勢不良或拉傷，積極進行復健治療，包括電療與熱敷，但效果卻相當有限。

廣告 廣告

「以往醫界普遍認為五十肩僅是局部沾黏或發炎問題，但事實可能更為複雜。」王思恒表示，深受五十肩困擾的族群主要是40至60歲的婦女，這絕非巧合。最新醫學研究發現，五十肩實際上反映了全身性的免疫代謝失調狀態。

王思恒進一步解釋了五十肩與全身健康的關聯。首先，女性在更年期前後，體內雌激素水平大幅下降。雌激素作為人體天然的抗發炎物質，能有效防止組織纖維化，也就是變硬、沾黏的現象。當這層保護機制消失後，關節囊便容易發炎、疼痛，甚至導致活動受限。

飲食習慣也是影響因素之一。王思恒指出，過度攝取澱粉與甜食會導致高血糖，不僅增加糖尿病風險，還會產生一種稱為AGEs的有害物質。這種物質會破壞血管健康，使身體處於慢性低度發炎狀態，長期下來最終反映在脆弱的肩膀關節上。

久坐不動、熬夜睡眠不足、長期承受心理壓力，都會擾亂內分泌系統和晝夜節律，加劇身體的發炎反應。 （示意圖／Pixabay）

此外，生活型態同樣扮演重要角色。「久坐不動、熬夜睡眠不足、長期承受心理壓力，都會擾亂內分泌系統和晝夜節律，加劇身體的發炎反應。」王思恒在文中強調。

對於五十肩患者，王思恒提出了全面性的治療建議。「若久治不癒，或許該換個角度思考，這不僅是復健科的問題，更可能需要新陳代謝科或婦產科的整體調理。」他認為，除了常規的復健治療和注射療法外，患者應正視肩膀疼痛背後的警訊，全面照顧身體健康，而非僅關注肩膀局部問題。

延伸閱讀

邱議瑩嗆蕭旭岑大翻車！本尊神踢館：蹭柯志恩辛苦了

影/烈焰沖天！雲林科大附近民宅起火 火舌吞噬頂樓、2嗆傷送醫

藍白合會晤前夕 議長張勝德搶先表態參選縣長