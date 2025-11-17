五千人擠爆光之穹頂！《快打6》X《特戰英豪》雙冠在高雄誕生
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】第五屆《全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN》於 15、16 日在高捷美麗島站「光之穹頂」連兩天掀起熱潮，吸引近五千人次到場觀賽。首日《快打旋風6》由「TPBE｜Ugang」奪冠；次日《特戰英豪》迎來最終決戰，「是這裡嗎」隊伍氣勢如虹拿下冠軍，為今年賽事畫下最熱血的結尾。
▲高雄市副市長李懷仁（右）於活動現場體驗多項亞運電競遊戲與 VR 沉浸式體驗，親身感受電競科技魅力。
高雄市副市長李懷仁親臨《特戰英豪》決賽頒獎並致賀，他也親自體驗《實況足球 eFootball》、《魔法氣泡 eSports》、《快打旋風6》等遊戲及 VR 沉浸式裝置，感受電競的競技魅力。他表示，本屆由青年局與運動發展局首度攜手擴大舉辦，象徵高雄在電競產業的完整布局，從賽事執行、轉播技術到活動企劃，皆展現高度專業，也為青年打造進入電競產業的全方位舞台。
▲高雄市副市長李懷仁致詞表示，本屆賽事首度由青年局與運動發展局攜手舉辦，不僅展現高雄深耕電競產業的決心，也象徵電子競技已正式躋身國際運動競賽項目，「全國電競青年錦標賽」已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台。
今年賽事吸引全台超過千名玩家、219 支隊伍報名參戰，兩大主流項目輪番登場，締造精彩對決。除了正式賽程，現場更安排明星表演賽，由實況主湘湘、皮皮、奕蓁、世誠RB、家偉與「六都電競」冠軍隊伍黎明企鵝 LIT 互動對戰，引爆全場尖叫。會場亦設置 VR 沉浸式互動體驗區，結合射擊與冒險遊戲情境，讓玩家一秒入坑電競世界。
▲青年局長林楷軒（左三）於活動現場頒發實習證書，肯定參與賽事協助的實習生，鼓勵持續投入電競產業發展。
青年局長林楷軒表示，「全國電競青年錦標賽」已成為國內玩家每年最期待的舞台，更是青年踏入專業電競產業的重要入口。高市府自 2021 年推動「電競人才培育計畫」，從校園講座、賽事實習、專業主播賽評培訓到年度賽事完整串接，幫助青年在真實場域累積實戰能力，並與企業、產業鏈結出更多未來職涯可能。
▲青年局與運動發展局首度合辦電競盛會，明星實況主與冠軍隊同場較勁掀高潮；現場設置亞運電競與虛擬遊戲體驗區，展現主播培訓與電競人才培育成果。
本屆賽事由高雄市政府指導，青年局與運動發展局共同主辦，高雄銀行、高雄捷運、中華民國電子競技運動協會、樹德科技大學、正修科技大學等單位協辦，並由 ROG 玩家共和國全力支持。賽事幕後同步與多所高中職與大專校院攜手合作，推動產官學共創，讓青年在大型電競賽事中完整體驗幕前與幕後的運作流程，強化執行、轉播、企劃等專業技能，持續打造高雄成為電競教育與產業創新的核心城市。（圖╱高市府青年局提供）
