五堅情休團！黃偉晉曝未來動向 自揭出門前必做一件事

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

歷經226天整修的台中新光三越中港店，於近期重新開幕，知名香氛品牌也以「美好如新」為主題，邀來黃偉晉擔任一日店長，也談到未來計畫。

黃偉晉透露未來計畫。（圖／Ease香氛提供）

身為一日店長，黃偉晉侃侃而談自己的香氛習慣：「家裡大概有5、6瓶香水，會固定噴自己喜歡的味道，喜歡的就會一直用，舊的就會被放著不太噴了。」他笑說：「香水對我來說很像緣分，不同階段會愛上不同味道。」出門前一定會噴香水，因為那是一種儀式感，他也分享送香水的哲學：「只會送熟的朋友，因為要知道對方適不適合。朋友送的香水我也都很喜歡，因為他們都知道我愛什麼味道。」

黃偉晉還提到今年4月與邱鋒澤推出〈永遠永遠〉後，主持與音樂上都有新計畫；戲劇雖未定案，但不排斥新挑戰。問到3個身分最愛哪一個？他毫不猶豫地說：「還是歌手，因為我本來就是以唱歌出道。」至於年底計畫，他透露：「跨年應該還是在舞台上，但要等最後確認。」同時也搶先預告新專輯籌備中，笑說：「目前正在收歌階段，希望明年能帶著全新專輯和大家見面。」

