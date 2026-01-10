五堅情停工休團！邱鋒澤鬆口「合體動向」 陳零九私下近況曝光了

記者蔡維歆／台北報導

Bii 畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、Ray 黃霆睿今晚出席《WE ARE》）除夕節目錄影，被問到新的一年，五堅情有可能合體嗎？邱鋒澤表示：「就像我們上次說的，其實就是走一步算一步，我們就暫時專注在自己的部分。」

那私下有關心閃兵的陳零九嗎？邱鋒澤透露還是會連絡，提到陳零九狀況還好嗎？邱鋒澤表示：「很好啊。」而身為老闆，被問到今年公司狀況以及紅包？邱鋒澤則說還沒有去關心公司財務部分，「我是很後面才接觸，但最近一直在忙新歌和演唱會，所以太細節的數字，我現在不太注意。」

邱鋒澤（左起）、Bii 畢書盡、黃偉晉、Ray 黃霆睿表演完受訪。（圖／文化總會提供）

由文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（以下簡稱《WE ARE》），今（10）日於台北流行音樂中心熱鬧開錄。今年節目規模再升級，集結 10 大主題單元、32 組藝人、47 位運動選手與超過 600 位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出一次到位，橫跨不同世代，將從2月16日除夕晚間 8 點起，陪伴觀眾一路守歲迎新年。

其中最「道地」、最有笑點的單元，非《WE ARE綜藝夜總會》莫屬。今年再度推出加強版，由許效舜、苗可麗聯手坐鎮，兩人憑藉多年累積的喜劇現場功力，妙語如珠、即興互動不斷，成功串起整段演出節奏，笑聲幾乎沒停過。這段除夕大秀融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，讓觀眾彷彿一秒走進 70、80 年代熱鬧非凡的歌廳現場。歌唱陣容同樣誠意滿滿，邀請到三位實力派歌手輪番登台，包括在金鐘獎舞台表現驚豔的羅時豐、戲劇與歌唱雙棲的孫淑媚，以及能歌善舞、舞台魅力十足的李千娜。每一段演出皆為藝人量身打造，搭配專業舞蹈團隊共同演出，歌、舞、秀一次到位，舞台張力爆表。

《WE ARE綜藝夜總會》主題不只唱經典、拚歌藝，更加入訪談、即興互動與喜劇橋段，讓整場演出充滿人情味與年節熱鬧感，也成功把「除夕夜一定要全家一起看」的氛圍拉到最滿，成為今年《WE ARE》最具娛樂感、最容易讓人邊看邊笑的亮點單元。

