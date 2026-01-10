五堅情會合體？邱鋒澤曝2026規劃 揭陳零九現況

邱鋒澤（左起）、Bii畢書盡、Ray黃霆睿、黃偉晉10日同台表演。（文總提供）

Bii畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、Ray黃霆睿今（10日）晚以在文化總會製作，三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，首次合體演出，打創全新的舞台。

陳零九去年因為閃兵，宣布暫停演藝圈工作，連帶五堅情也進入休團；邱鋒澤今被問到，團體2026年是否會合體，他坦言：「走一步看一步，我們暫時都專注在solo上」，也透露私下偶爾有跟陳零九聯繫，「他很好啊，就很好」。

邱鋒澤。（文總提供）

Bii畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿4位各自代表不同季節，代表冬天的邱鋒澤搞笑說自己非常適合冬天「因為咚咚隆咚鏘」，冷笑話讓大家歡笑不斷。畢書盡說，今年要積極寫歌。「電動狂」黃偉晉開玩笑說，上台表演犧牲了他打電動的時間。黃霆睿說，自己「春夏秋冬」的個性都有，但比較容易EMO，所以代表秋天，希望把這種多愁善感的一面放進寫歌裡面；邱鋒澤也許願今年可以辦更多演唱會。

廣告 廣告

Bii笑言，很榮幸新年一開始，就可以跟老師們一起表演，一番話讓另外3人受寵若驚，紛紛分享心情。邱鋒澤說，過去常在工作場合碰面，卻沒有機會合體，直呼非常難得；黃偉晉也說，他一接到邀請就開始期待，「很開心在新年留了一個很好的作品」，黃霆睿更是嘴甜，很開心可以跟偶像們同台。

歌手Marz 23在「全民運動」主題擔任熱血隊長，率領在威廉波特世界少棒大賽、LLB 世界次青少棒錦標賽、U15 亞洲盃錦標賽、貝比魯斯 U16 世界女子壘球賽等國際賽事中橫掃冠軍的台灣小將們霸氣登場。

他談到談到過年規劃，表示會和家人一起吃飯度過，也爆料媽媽阿娥（陳慧娥）通通告不斷，「她很忙！大明星！」故意模仿媽媽用台灣國語，相當活潑。《2026 WE ARE 我們的除夕夜》2026年2月16日晚間8點在三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube、TaiwanPlus等平台播出。

更多中時新聞網報導

助癌友增存活率 民團：納心理支持

成龍演腦退化老人 曝已作告別之歌

雙層巴士上國道 北基桃有望先行