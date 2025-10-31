五堅情活動暫緩 黃偉晉曝最新計畫
歌手黃偉晉日前在台中擔任「EASE 香氛一日店長」，現場湧入 300 名粉絲應援。他親自為粉絲試香、合照、互動，展現親切又專業的店長魅力，讓粉絲直呼：「本人比香水還香！」
談到香氛習慣，黃偉晉侃侃而談：「家裡大概有五、六瓶香水，會固定噴自己喜歡的味道，喜歡的就會一直用，舊的就會被放著不太噴了。」他笑說：「香水對我來說很像緣分，不同階段會愛上不同味道。」出門前一定會噴香水，那是一種儀式感：「上台或錄影前都會噴，也會因場合挑香。比如去小酌就會噴侵略性強一點的，平常外出則偏中性、舒服。」他最愛木質調香氣，覺得沉穩又帶點神秘感，和他現在的狀態相似。他也分享送香水的哲學：「只會送熟的朋友，因為要知道對方適不適合。朋友送我的我也都很喜歡，因為大家都知道我愛什麼味道。」
談到放鬆方式，他說：「方式很多啊！廢在家追劇、打電動、滑手機都能讓我恢復能量；若是一個人，就喜歡逛市集、散步逛街；跟朋友在一起，就會往郊區跑，吃吃東西、走走放鬆。」他認為放鬆和香氣很像，都是讓人回到真實狀態的瞬間：「香氛有時候能讓我安靜下來，像是重新找回自己的節奏。」被問到用什麼香味形容自己？他笑說：「應該是中性、有彈性的味道吧！現在比較知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼，也不會勉強自己做不想做的事。」如果未來開店，他會選擇老宅咖啡廳：「希望那個空間像香氣一樣舒服，讓人待一整天都自在。」
黃偉晉也提到，今年4月與邱鋒澤推出〈永遠永遠〉後，主持與音樂上都有新計畫；戲劇雖未定案，但不排斥挑戰。被問到最喜歡的身份，他毫不猶豫地說：「還是歌手，因為我本來就是以唱歌出道。」談到年底行程，他透露：「跨年應該還是在舞台上，但要等最後確認。」同時也預告新專輯籌備中，笑說：「目前在收歌階段，希望明年能帶著全新專輯和大家見面。」他透露這次想挑戰不同以往的曲風，「會有幾首歌的概念和香氛很像，是那種一聽就能感受到情緒、讓人放鬆的音樂。」
