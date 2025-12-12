五堅情瞬間消失演藝圈！被問懷念一起合唱嗎？黃偉晉驚吐又不是死了

記者鄭尹翔／台北報導

由臺北流行音樂中心（北流）主辦、文化部指導，以致敬90年代華語經典歌為主題的「2025《唱 我們的歌》⾦曲再現 演唱會」把北流表演廳變成千人大型「音樂電影院」，一口氣號召金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS六組樂壇跨世代人氣歌手「領銜主演」為「愛」獻聲，於12/12（五）晚上重磅獻映2025壓軸音樂愛情故事「原來我們現在還愛著」！

金智娟、戴愛玲、Bii畢書盡、黃偉晉、PoLin柏霖、U:NUS領銜演出重磅呈現《原來我們現在還愛著》。（圖／北流提供）

黃偉晉演唱會一連獨唱〈祝我幸福〉、〈祝你一路順風〉兩首經典歌曲。（圖／北流提供）

六組「主角」把精湛歌喉化為動人演技，以獨唱及兩兩限定合作共演方式全新演繹22首膾炙人口金曲，透過「愛的邂逅」、「愛的浪漫」、「為愛糾結」、「為愛付出」、「分手祝福」、「愛的領悟」六大章節巧妙串聯，詮釋出愛情六個階段情感，搭配仿造「老三台大樂隊」形式架設三層階梯式的復古樂池大舞台及佐以電子合成器樂器編制，營造兼具復古及前衛的音樂風格及視覺呈現，讓總長超過120分鐘的精采節目宛如一齣歌頌90年代經典的愛情大片，在娓娓道出愛情在不同階段的悸動、甜蜜與心碎的同時，更引領歌迷重溫陪伴無數人成長的經典金曲感動時光！

廣告 廣告

而黃偉晉在演唱會上沒有跟任何人合唱，問他是不是很懷念跟團體合唱的感覺，他笑說：「超懷念一起在舞台上合唱的感覺！因為很有安全感！」問他是否會懷念"人"，他一臉疑惑大笑說：「又不死了！幹嘛懷念人！我們(指五堅情團員們)還是很常連絡啊！

更多三立新聞網報導

賴佩霞透過視訊看女婿斷氣！悲痛露面哭紅雙眼 心疼才和女兒結婚一年

賴佩霞女婿逝世！被問為何非做心臟手術？露面淚崩回應了

辛龍重返歌壇唱尾牙鬍子全白！全場暖聲喊加油 2500人擠向前變小粉絲

辛龍痛失愛妻劉真模樣暴瘦！消失五年本人首度露面 喊話：沒有走不出來

