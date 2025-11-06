五堅情確定消失演藝圈！邱鋒澤最新近況曝光 回歸單飛慶生拋震撼喜訊

記者鄭尹翔／台北報導

歌手邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門！相隔一年再度推出音樂新作的他，不僅以中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉作為對歌迷的真實告白之歌，迎來全新創作大碟《Lines》於11月5日正式誕生，更同步宣告將在11月22日起展開北中南全台《Lines MINI TOUR》巡迴演唱會，象徵透過音樂傳遞及實踐「馬拉松式人生哲學」，也為「鋒澤音樂宇宙」揭開嶄新序幕。

近來五堅情因成員陳零九爆出閃兵風波，導致整團面臨休團危機，幾乎全面淡出演藝圈，五人各自分頭發展。邱鋒澤選擇用音樂回應這段沉寂，以新專輯《Lines》作為個人創作的新起點，用行動證明他對音樂的熱情與堅持。他笑說：「這次是用音樂替自己慶生，也算是送給自己與歌迷的一份禮物。」

邱鋒澤推出新作品。（圖／原音娛樂 提供）

新專輯《Lines》雙聲道齊發，收錄八首中、英文新作，完整展現邱鋒澤的創作能量與音樂視角。他將自己十一年的音樂旅程比喻為「馬拉松」，透過不同語言與旋律描繪對人生、藝術與自我價值的全新理解。中文主打〈無心街〉融合龐克搖滾與真實情感，是他從迷惘走向覺醒的「轉捩點之歌」，以「無心」的街名諧音自嘲人生低谷，用強烈節奏吶喊出找回自我與初心的力量。

另一首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實自我的釋然。邱鋒澤說：「真正的完美其實是自在與平衡。」他更反思剛出道時被「追求完美」綁架的過程，坦言：「現在我學會把每一年都當作人生的第一年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」

在〈無心街〉MV中，他化身「無心頹廢男」狂奔百米近百回，象徵人生的迷惘與掙扎；〈PICTURE PERFECT〉中則變身「檯燈人」，被社會標籤束縛、努力尋找自我。先前他更親赴香港舉辦「運動搶先聽活動」，陪百名歌迷夜跑5公里，用實際行動詮釋「用音樂陪大家跑過人生的每一段路」的信念。

新專輯上架前夕，邱鋒澤舉辦浪漫專輯試聽會，邀請近百位歌迷共賞《Lines》八首新曲，並親自講解創作過程、教粉絲跳〈BE ALIVE〉舞步，甚至放送〈無心街〉未刪減版橋段，掀起現場驚呼。他笑說：「刪掉的橋段以後會在演唱會上現場版送給大家當驚喜。」

談到37歲生日心願，他期望能順利完成這次巡迴，並於明年舉辦更大型演唱會前往更多城市與歌迷見面，「希望能真正展開屬於我的巡演旅程，用音樂陪伴更多人。」至於有沒有準備驚喜？他神秘一笑：「來現場就知道，這次準備了很多用心的小細節！」

邱鋒澤推出新作品。（圖／原音娛樂 提供）

