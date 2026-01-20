五大主軸齊發力 環部啟動減碳旗艦行動計畫

澎湖縣政府環保局表示，環境部之前已正式公布《淨零永續綠生活減碳旗艦行動計畫》，以「二○五○淨零排放」為核心目標，透過五大主軸、十三項子項目及三十一個工作項目，全面推動生活端減碳。計畫預估至民國一二四年可累積減碳廿七·五萬噸CO2e，展現政府與全民攜手邁向低碳永續社會的決心。

我國於一一○年宣示「二○五○淨零轉型」，並於一一一年公布「淨零排放路徑」。此次旗艦行動計畫，正是落實「淨零綠生活」關鍵戰略的具體行動，透過補助、教育、技術應用與社區共創，將理念轉化為可落地執行的措施。五大主軸亮點：一、住宅隔熱改善補助：補助既有住宅與校舍進行隔熱與節能改造，提升建築能源效率，降低空調耗電。二、餐飲業低碳轉型：推動「零浪費低碳飲食」，鼓勵蔬食設計、使用在地食材，並補助業者採購可重複餐具及高效能設備。三、創新生活支持：升級環保集點制度，建立碳帳戶，並打造「綠生活先行區」，讓民眾親身體驗低碳生活，推廣至各地。四、環保標章與綠色採購：補助業者申請環保標章，推動產品技術改進，並建立公共工程綠色採購指南，擴大市場綠色供給。五、低碳永續社區認證：推動社區低碳認證，培訓綠領人才，建構韌性家園，強化地方減碳與調適能力。預期效益有：一、減碳成果：至一二四年累積減碳效益達廿七·五萬噸CO2e，涵蓋住宅、餐飲、社區及公共工程等多面向。二、全民參與：環保集點會員數每年新增三十萬人，逐步擴大低碳行為影響力。三、社區推廣：至一二四年，低碳永續家園認證村里數將達三千五百處，形成全國性示範效應。澎湖縣環保局表示，本計畫不僅是政策藍圖的落實，更是全民生活方式的轉型。透過補助、教育、技術應用及社區共創，將綠生活具體化，讓民眾在食、衣、住、行、育、樂各面向選擇低碳方式，共同邁向二○五○淨零排放目標。