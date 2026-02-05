五大信賴產業產值已破10兆 龔明鑫：今年將衝破11兆

經濟部今天(5日)舉行年度記者會，部長龔明鑫指出，五大信賴產業產值2025年已破新台幣10兆元，今年上看11兆，而因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，經濟部今年將成立經濟及產業諮詢會，與各產業公協會代表深度交流，進而依不同產業需求個別擬定產業發展政策。

經濟部長龔明鑫表示，今年台灣經濟陸續迎來好消息，在數據方面，2025年經濟成長率衝上8.63%，創15年新高，今年在AI引擎驅動下，仍可維持韌性與彈性成長，且失業率穩定下降、通膨更是壓在2%到1%之間，是相當健康的經濟數據，另一方面，台美也完成對等關稅談判，確立多項對台稅率優惠措施，讓台灣產業撥雲見日、破繭而出，今年出口額有望上看6600億美元，人均GDP(國內生產毛額)將破4萬美元。

龔明鑫表示，五大信賴產業合計2025年產值已達約新台幣10兆3,700億元，今年將持續推動，並強化AI及供應鏈韌性，產值今年將上看11兆元。

經濟部說明，半導體方面，將發展矽光子異質整合能力、支持工研院設立「高速驗證實驗室」，提供檢測技術及縮短發週期，並以「A+」計畫擴大與美光等國際業者合作，強化台灣在記憶體的技術能量等，降低對韓記憶體依賴；AI方面則要開發次產業專用模型、透過產業輔導團將AI導入百工百業，目標是今年AI普及率從22.7%提升至30%。

經濟部表示，次世代通訊領域將支持工研院與聯發科攜手OneWeb，打造全球首度通過驗證的3GPP手機直連衛星技術，並助台廠投入低軌衛星地面設備與基地台研發；軍工產業則是要補足無人機關鍵模組技術缺口，而安控領域則要推動產品履歷透明自願性揭露機制，帶動產品可信賴化。

龔明鑫強調，在全球AI浪潮、國際供應鏈重組下，經濟部產業政策擘劃得要更加細緻，因此將成立經濟及產業諮詢會，根據不同產業需求對症下藥。他說：『(原音)剛好我跟總統報告說我們要成立一個經濟及產業諮詢委員會，就會分產業出來，每一個產業跟產官學研來大家討論、溝通，我們要擬政策方向、政策工具出來，再把這些彙整起來以後，到行政院的經濟發展委員會裡面再做一輪討論，把它確定下來，然後有一個依據來做一些推動、也可以編列預算。』

至於供電方面，龔明鑫指出，未來供電穩定的關鍵就是新增火力電廠都能如期如質建置，今年預計完成台中新1號、新2號機以及興達新2號、新3號機，共將增加520萬瓩供電能力。